PSG: Neymar verteidigt Lionel Messi nach anhaltender Kritik

Neymar hat seinen PSG-Teamkollegen Lionel Messi nach der Kritik der vergangenen Monate in Schutz genommen.

"Die Leute reden zu viel. Sie haben keine Ahnung, was jeden Tag passiert. Leo ist immer noch Leo, es hat sich nichts geändert. Er macht immer noch den Unterschied aus", sagte der Brasilianer nach dem 4:0-Sieg von Paris Saint-Germain im französischen Supercup gegen Nantes.

Besonders nach dem letztjährigen Achtelfinal-Aus in der Champions-League standen die beiden Südamerikaner in der Kritik. Der Fokus lag dabei jedoch auf dem siebenmaligen Weltfußballer Messi.

PSG verpflichtete im vergangenen Jahr neben Messi weitere Hochkaräter wie Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma und Achraf Hakimi. Trotz der Transferoffensive schaffte es der amtierende französische Meister erneut nicht, den ersehnten Champions-League-Triumph zu realisieren.

Nach einem weiteren Umbruch abseits des Platzes - Sportdirektor Leonardo und Trainer Mauricio Pochettino wurden entlassen - unternimmt PSG einen weiteren Versuch. Nachfolger Luis Campos, als neuer Sportdirektor und Trainer Christophe Galtier setzen in der neuen Saison wohl weiter auf die Offensive um Neymar, Mbappe und Messi. Letzterer traf in 34 Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend zwölfmal. Jedoch bereitete er wiederum 15 vor - nur Kylian Mbappe war in der Ligue 1 besser.