Historischer Doppel-Hattrick! AFC Bournemouth knackt irren Rekord in der Premier League

Beim 4:2-Auswärtssieg des AFC Bournemouth am Samstagnachmittag gegen die Wolverhampton Wanderers sind zwei Spieler der Gäste in die Historie der Premier League eingegangen.

Justin Kluivert avancierte zum ersten Spieler der 1992 ins Leben gerufenen Premier League, der in einer Partie gleich drei Elfmeter versenkte. Noch kurioser: Alle drei Strafstöße holte Kluiverts Mitspieler Evanilson heraus. Auch dies hatte es zuvor im englischen Oberhaus noch nicht gegeben.

Bereits in der dritten Spielminute brachte Kluivert die Gäste in Front. Zwei Minuten später glichen die Wolves aus, in der achten Minuten war Bournemouth wieder vorne. In Minute 18 legte Kluivert mit Strafstoß Nummer zwei zum 3:1 nach. Nach der Pause kamen die Hausherren zwar auf 2:3 heran, doch nur fünf Minuten nach dem Anschlusstor netzte Kluivert in Minute 74 erneut vom Punkt.

"Das hört sich wunderschön an", sagte Kluivert, als er nach dem Spiel auf die neue Bestmarke angesprochen wurde. "In die Geschichtsbücher einzugehen, ist unglaublich. Ich bin super glücklich damit."

Mit 18 Punkten aus 13 Spielen rangiert Bournemouth aktuell auf Platz elf. Zum Abschluss des 14. Spieltags empfängt man als nächstes Tottenham Hotspur am kommenden Mittwoch.