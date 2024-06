Nachfolger von Bayern-Trainer Vincent Kompany oder Rückkehr ins Old Trafford? Manchester-United-Legende hat die Wahl

Es wird erwartet, dass der ehemalige Stürmer von Real Madrid bis nächste Woche eine endgültige Entscheidung treffen wird. Unabhängig von van Nistelrooys Entscheidung wird die INEOS-Gruppe um Sir Jim Ratcliffe wahrscheinlich Änderungen im Trainerstab von Ten Hag vornehmen.

Die Red Devils werden im nächsten Monat wieder in Aktion sein und zur Saisonvorbereitung in die USA reisen. Dort geht es in Freundschaftsspielen gegen Teams wie die Glasgow Rangers, Arsenal und Liverpool.