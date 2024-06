Transfer-Poker um Barça-Spieler: Chelsea sticht offenbar den FC Bayern München aus

Auf einen Kurzeinsatz und ein enttäuschendes Startelf-Spiel im Februar und März 2024 folgte zunächst der Schritt zurück zur zweiten Mannschaft, in der Guiu in der Rückrunde drei Tore und zwei Vorlagen in neun Einsätzen sammelte. In den Aufstiegs-Playoffs war er zuletzt nochmal richtig wichtig, sammelte im Halbfinale gegen UD Ibiza im Hin- und Rückspiel nochmal zwei Tore und zwei Vorlagen.

Die Niederlage im Finale gegen den Córdoba (1:2 nach 1:1 im Hinspiel) am Wochenende konnte allerdings auch er nicht verhindern.