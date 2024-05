4:2 gegen Tottenham: Jürgen Klopp und Liverpool erhalten theoretische Titelchance - Mo Salah stellt Rekord auf

Zwei Spieltage vor Schluss ist der Titel in der Premier League mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal jedoch nur noch theoretisch möglich.

Klopp beorderte seinen Star-Stürmer Mohamed Salah wieder in die Startelf. Beim jüngsten 2:2 gegen West Ham United hatten sich beide noch ein Wortgefecht an der Seitenlinie geliefert. Der Ägypter war es dann, der per Kopf für Liverpool eröffnete (16.). Kurz vor der Pause erhöhte Linksverteidiger Andy Robertson auf 2:0 (45.).

Auch nach der Pause agierte Liverpool besser. Cody Gakpo traf nach Flanke von Harvey Elliott per Kopf zum 3:0 (50.). Neun Minuten später wurde der Vorbereiter selbst zum Torschützen, mit einem satten Schuss vollendete Elliott wunderschön zum 4:0 in den Winkel (59.). Tottenhams Sturm-Duo Richarlison (72.) und Heung-min Son (77.) schönten das Endergebnis.

Liverpool bleibt mit dem Sieg auf Platz drei. Tabellenführer Arsenal und Titelverteidiger Manchester City werden die Meisterschaft wohl dennoch unter sich ausmachen. Beide Topteams hatten am Samstag klare Siege eingefahren.

Premier League: Die Spitzengruppe der Tabelle