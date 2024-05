"Er will Mannschaften zerstören": Erling Haaland nach Gala für Manchester City gefeiert

Der Norweger erzielte gegen die Wolves in der ersten Halbzeit einen Hattrick und brachte die Mannschaft von Pep Guardiola damit mit 3:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel traf der ehemalige Dortmunder auch noch zum zwischenzeitlichen 4:1. Jamie Redknapp lobte anschließend die Mentalität des Stürmers, denn Haaland war sichtlich angefressen, als er in der 82. Minute für Julian Alvarez ausgewechselt wurde.

"Wir alle erwarten so viel von diesem Spieler. Manchmal reden wir über die kleinen Finesse, die er vielleicht nicht so gut hinbekommt. Aber er ist ein Tier vor dem Tor mit einer besonderen Mentalität. Er hat vier Tore geschossen und war stinksauer, als er ausgewechselt wurde", sagte Redknapp bei Sky Sports.

"Er wollte noch mehr Tore schießen. Die meisten Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, wären mit vier Tore zufrieden gewesen, hätten sich unter Standing Ovations verabschiedet und sich für das Spiel nächste Woche bei Fulham geschont", meinte der frühere englische Nationalspieler weiter: "Doch dieser Typ tickt anders, er ist ein Phänomen."

Haaland wolle immer mehr, erklärte Redknapp: "Der Treffer von Alvarez wäre auch für ihn perfekt gewesen, das wusste er. Haaland will Mannschaften zerstören."