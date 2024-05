TV-Sender macht sich über Liverpools Trainer Jürgen Klopp lustig

Klopp hatte sich Ende der vergangenen Woche in einer Pressekonferenz einmal mehr über den vollen Terminkalender englischer Vereine beschwert und auch kritisiert, dass Liverpool unverhältnismäßig oft zur bei ihm unbeliebten Anstoßzeit am Samstag um 12.30 englischer Zeit ranmuss.

Klopp schimpfte dabei unter anderem über TNT Sports und führte aus: "Erst neulich hatte ich eine Diskussion mit Kollegen unseres Lieblingsfernsehsenders TNT, den ich mir definitiv nicht mehr ansehen werde. Sie behaupten ja, dass sie uns bezahlen, schließlich pumpen sie Geld in den Fußball. Das ist nicht so. Ich sehe das wirklich nicht so. Es ist genau andersherum, der Fußball bezahlt sie."

Der 56-Jährige, der Liverpool am Ende der Saison verlassen wird, witzelte dann, sein Abo werde er zwar kündigen, stehe aber als Experte zur Verfügung. "Ich spreche Englisch, ich könnte das machen."