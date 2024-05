Erling Haaland schnürt ersten Viererpack in der Premier League - auch Arsenal fährt klaren Sieg ein

Mit seinem ersten Premier-League-Viererpack hat Erling Haaland Manchester City auf Kurs zum vierten Meistertitel in Serie gehalten. Der norwegische Starstürmer erzielte beim 5:1 (3:0) gegen die Wolverhampton Wanderers am Samstag einen Hattrick in der ersten Halbzeit - und er legte nach der Pause noch ein Tor nach.