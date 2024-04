Mohamed Salah bricht bei Liverpools 2:2 gegen Manchester United gleich drei Rekorde

In einem spektakulären Match erzielte Salah per Strafstoß in der Schlussphase den Treffer zum Endstand. Zuvor hatte United das Spiel nach der Liverpooler Führung durch Luis Díaz durch Treffer von Bruno Fernandes und Kobbie Mainoo gedreht.

Mit seinem Tor ist Salah nun der Spieler mit den meisten Toren gegen Rekordmeister ManUnited in der Premier League. Er hat elfmal gegen die Red Devils genetzt und damit Alan Shearer (10) hinter sich gelassen.

Dazu hat noch kein Gästespieler mehr Treffer in Old Trafford markiert. Salah steht bei sechs Treffern im Wohnzimmer Uniteds, er überholte Steven Gerrard (5.). Dazu ist er nun der erste Spieler der Geschichte, der in vier aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen gegen United erfolgreich war.

Das Duell der Erzrivalen am Sonntag hatte noch eine weitere Bestmarke zu bieten: Seit Beginn der Datenaufzeichnung in der Saison 2003/04 hat noch keine Auswärtsmannschaft mehr Schüsse auf den United-Kasten abgegeben als Liverpool. 28-mal probierten es Salah und seine Mannschaftskameraden, dabei sprangen aber eben nur zwei Tore heraus.

Durch die Punkteteilung hat Liverpool die Tabellenführung in Englands Eliteliga an den FC Arsenal verloren. Beide Mannschaften stehen bei 71 Zählern, allerdings haben die Gunners das bessere Torverhältnis. Dahinter lauert noch ManCity mit 70 Punkten.

Als Nächstes steht für die Reds eine Aufgabe in der Europa League an: Am Donnerstag treffen sie im Hinspiel des Viertelfinales auf Atalanta Bergamo. Es folgt das Duell mit Crystal Palace am kommenden Samstag.