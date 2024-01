Internet-Lachnummer statt "Bedrohung"! Wie Antony bei Manchester United auf den Spuren von Harry Maguire wandelt

© getty

Antony "hat nicht die Leistung gebracht, die man von ihm erwarten sollte"

"Ich denke, es ist ganz einfach", sagte ten Hag zuletzt über ihn. "Seine Probleme abseits des Platzes halten ihn davon ab, gut zu spielen." Was der Coach damit meint, sind vehemente Gewaltvorwürfe zweier Frauen, aufgrund derer polizeiliche Ermittlungen gegen Antony laufen - derzeit noch ergebnislos.

United zog ihn darauf im vergangenen Herbst vorläufig aus dem Verkehr. "Von dem Moment an, als er zurückkam, hat er nicht die Leistung gebracht, die man von ihm erwarten sollte. Es hatte definitiv einen Einfluss auf ihn. Er muss damit umgehen. Er hat die Probleme verursacht, er muss sie in den Griff bekommen, aber er muss auch auf dem Spielfeld besser werden", sagte ten Hag.

Bis 2027 ist Antony noch an den Klub gebunden. Die Chancen stehen aktuell gut, dass der 23-Jährige nicht nur als eines der größten Missverständnisse in die Vereinsannalen eingehen wird, sondern womöglich auch als größter Ladenhüter. So häuften sich die Medienberichte, nach denen ManUnited versucht, den Spieler andernorts anzubieten - unter anderem in Saudi-Arabien.

Acht Tore und drei Assists in 66 Pflichtspielen für United hat Antony momentan zustande gebracht. Mehr als 8,5 Millionen Euro ließ sich der Klub also jede Torbeteiligung bislang kosten. Noch sind Formalitäten zu klären, doch aller Voraussicht nach wird die INEOS-Gruppe um Milliardär Jim Ratcliffe bald das sportliche Sagen in Manchester haben. Verwandelt sich Antony nicht zügig wieder in den Spieler zurück, der er zu Beginn seiner Zeit in England war und liefert stattdessen weiteres Meme-Material, dürfte sich der Klub der vermeintlichen "Bedrohung" in Bälde entledigen.