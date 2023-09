Ex-Freundin erhebt schwere Gewaltvorwürfe gegen Manchester Uniteds Antony: "Ich zitterte vor Angst"

Gabriela Cavallin, die Ex-Freundin von Manchester Uniteds Offensivspieler Antony, hat schwere Vorwürfe gegen den Brasilianer erhoben. Die Influencerin und DJane berichtete in einem Interview mit der brasilianischen Webseite UOL, dass Antony sie im Zeitraum zwischen Juni 2022 und Mai 2023 mehrfach körperlich angegriffen habe. Im Rahmen des Interviews wurden auch Fotos und Screenshots von Textnachrichten zu den Vorfällen veröffentlicht.

Cavallin sagte, sie sei erstmals am 1. Juni 2022 während eines Urlaubs in Brasilien von Antony attackiert worden. Sie war seinerzeit schwanger und er habe ihr gedroht, sie aus dem fahrenden Auto zu werfen.

"Er sagte, wenn ich nicht bei ihm bleibe, darf mich auch niemand anders haben", so Cavallin. "Ich sagte ihm, dass ich schwanger bin, dass er mir Angst macht und mein Herz zum Rasen bringt. Ich zitterte vor Angst." Am nächsten Tag habe sie ein Krankenhaus aufgesucht, laut des Berichts von UOL verlor sie ihr Kind nach rund 16 Wochen Schwangerschaft.

Zudem äußerte sich Cavallin auch zu einem Vorfall am 15. Januar 2023. "Ich weiß nicht mehr genau, um wen es bei dem Streit ging. Aber es war auf jeden Fall jemand, mit dem ich Jahre zuvor zusammen war. Er schlug mir auf die Brust und das Silikon kippte um. Ich reiste dann nach Brasilien, um mich operieren zu lassen. Ich musste die Prothese austauschen. Er sagte: 'Ich wollte dir nicht wehtun, es war ein Unfall. Es war kein Schlag, ich habe dich nur geschubst und gegen die Wand gedrückt'."

© imago images

Antonys Ex-Freundin Gabriela Cavallin berichtet von weiterem Gewaltvorfall

Dem Bericht von UOL zufolge wurde Cavallin an jenem Tag noch von einem Arzt in einem Zimmer im Hyatt Hotel in Manchester untersucht.

Derweil berichtete sie zu einem weiteren Vorfall vom 8. Mai 2023, bei dem sie sich bis zum Knochen in einen ihrer Finger schnitt, als sie versuchte, sich zu verteidigen: "Ich wusste, dass ich dort weg muss, aber ich konnte nicht. Ich mochte ihn sehr. Ich hatte viel Hoffnung. Ich dachte viel an die Anfänge unserer Beziehung und daran, was er mir zu Beginn bedeutet hatte. An jenem letzten Tag (8. Mai 2023, d. Red.) war es sehr ernst. Ich hatte wirklich Angst, dass ich nicht mehr aus dem Haus kommen würde. Antony schloss die Haustür ab und wollte mich nicht gehen lassen. Mein Finger war offen, alles tat weh. Er zerstörte meine Sachen, nahm meinen Pass."

Im Juni 2023 erstattete Cavallin in Sao Paulo (Brasilien) Strafanzeige gegen Antony. Laut UOL hat sie den 23-jährigen brasilianischen Nationalspieler auch bei der Polizei von Greater Manchester angezeigt. SPOX und GOAL haben sowohl die Polizei von Greater Manchester als auch Manchester United um ein Statement gebeten.

Derweil ist auch Antonys Nationalmannschaftskollege Neymar zumindest passiv an dem Fall beteiligt. Laut UOL reagierte Antony eifersüchtig darauf, dass seine Ex-Freundin mehrere Social-Media-Posts von Neymars Freund Gil Cebola mit einem Like versah und kommentierte, in denen der Offensivstar von Al-Hilal zu sehen war. So soll Antony Cavallin vorgeworfen haben: "Was ich nicht verstehe ist, dass du alles geliked hast, was Gil Cebola über Neymar gepostet hat. Selbst wenn es ein altes Foto war. Es gibt sogar ein kommentiertes Foto."

© getty

Manchester United: Antony wies die Vorwürfe zurück

Antony hatte indes Ende Juni in einem Statement die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen: "Nachdem ich meine Aussage bei der Polizei gemacht habe, wo gegen mich ermittelt wird, will ich mich nun erstmals äußern, seit ich fälschlicherweise der Körperverletzung beschuldigt wurde", schrieb er bei Instagram. "Ich habe bisher geschwiegen, um den Ermittlungsprozess nicht zu behindern, aber während all dieser Tage haben meine Familie und ich in der Stille gelitten. Obwohl ich in einer sehr bedürftigen Gemeinde geboren wurde und aufgewachsen bin, musste ich noch nie eine ähnliche Situation durchstehen, in der eine falsche Anklage wegen Körperverletzung zu ungerechter öffentlicher Verurteilung seitens einiger Personen führte."

Antony meinte weiter: "Nach Abschluss der Ermittlungen wird meine Unschuld bewiesen sein." Er sei sicher, dass "die Gerechtigkeit siegen und der vorübergehende Schaden für mein Image der Vergangenheit angehören wird."