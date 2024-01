31,5 Millionen Dollar und 56 Anwälte: So lief Sir Jim Ratcliffes Übernahme von Manchester United ab

Manchester United: Was ändert sich durch Ratcliffe?

Die persönliche Beratung, die die Glazers von Rothschild & Co. erhalten haben, wird jedoch von den Amerikanern übernommen, auch wenn der genaue Betrag in den Unterlagen der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) nicht genannt wurde. Darüber hinaus sollen Patrick Stewart (Interimschef) und Cliff Baty (Finanzchef) Abschlussprämien in Höhe des doppelten Jahresgehalts erhalten, sobald das Geschäft besiegelt und von den Behörden der Premier League abgewunken wurde.

Die Teilübernahme durch Ratcliffe wird derzeit von der Premier League geprüft und dürfte nicht vor Februar abgeschlossen sein. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die INEOS-Gruppe die Verantwortung für die sportlichen Angelegenheiten in Manchester übernommen hat. Der Verein muss sich mit dieser wohl schon bald über mögliche Transfers und die Zukunft von Manager Erik ten Hag beraten.