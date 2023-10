Manchester United: "Wir standen kurz davor, Jude Bellingham zu verpflichten!" Paul Scholes packt aus

Paul Scholes hat verraten, dass Jude Bellingham 2020 fast bei Manchester United gelandet wäre.

"Wir bei Manchester United standen kurz davor, Jude Bellingham zu verpflichten, aber er hat sich für Borussia Dortmund entschieden", sagte die Red-Devils-Legende bei TNT Sports.

Der Engländer wechselte stattdessen für rund 30 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB. Betrachtet man Bellinghams Werdegang, war dieser Schritt sicher kein Fehler.

"Es war ein bemerkenswert mutiger Schritt von ihm", so Scholes: "Und er wirkt so entschlossen, ist ein Profi mit großem Talent. Ich denke, dass Bellingham für sein Alter und das, was er bisher in seiner kurzen Karriere erreicht hat, besser ist als alles, was wir bisher gesehen haben."

Bellingham zog im vergangenen Sommer weiter zu Real Madrid, wo er komplett überzeugt. In der laufenden Saison verbuchte der 20-Jährige bislang zehn Tore und drei Vorlagen in zehn Pflichtspielen.

"Ich bin mir sicher, dass er über den Ballon d'Or nachdenkt, so wie er im Moment drauf ist. Ich sehe keinen Grund, warum er in den nächsten zehn Jahren nicht zu den besten Spielern gehören sollte, die es je gab", meinte Scholes weiter.

© getty

Scholes: Bellingham kann Shilton ablösen

Der frühere englische Nationalspieler traut seinem Landsmann sogar zu, den ehemaligen Torwart Peter Shilton als Rekordnationalspieler der Three Lions abzulösen. Shilton kam auf 125 Einsätze, der Youngster steht aktuell bei 26 Partien.

"Wenn er für die nächsten zehn Jahre fit bleibt, dann ohne jeden Zweifel", sagte Scholes dazu.