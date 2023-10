FC Chelsea will Romelu Lukaku offenbar unbedingt loswerden - und nimmt dafür wohl deutliches Transferminus in Kauf

Der FC Chelsea will Romelu Lukaku offenbar unbedingt loswerden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, würden die Blues dafür auch ein deutliches Transferminus in Kauf nehmen.

Demnach soll eine Vereinbarung zwischen dem Klub aus London und Lukaku bestehen, wonach der Stürmer bei einem Angebot von 43 Millionen Euro gehen kann.

Ob die AS Rom, die den Belgier bis zum Saisonende ausgeliehen haben, so viel Geld in die Hand nimmt, bleibt abzuwarten. Immerhin überzeugte Lukaku bei den Giallorossi aber bislang mit sieben Toren in acht Einsätzen.

Lukaku war vor rund zwei Jahren für 113 Millionen Euro von Inter Mailand zu Chelsea gewechselt, fand sich bei seiner Rückkehr in die englische Hauptstadt jedoch nie wirklich zurecht.

Der inzwischen 30-Jährige wechselte 2022 per Leihe zu Inter zurück und ist der Serie A nun erhalten geblieben.

Bei einer endgültigen Trennung im kommenden Transfer-Sommer für die angeblich abgesprochene Summe erhielte Chelsea also 70 Millionen Euro weniger, als der Verein ursprünglich für Lukaku ausgab.