Premier League: Mason Greenwood verlässt Manchester United: "Das Beste für uns alle"

Manchester United hat sich von Offensivspieler Mason Greenwood getrennt, gegen den unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung ermittelt worden war. Der englische Top-Klub gab die Entscheidung am Montagnachmittag offiziell bekannt.

In dem Statement betonte United, dass die Trennung in beiderseitigem Einvernehmen geschieht und es von beiden Seiten als die beste Lösung angesehen werde, dass Greenwood seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzt: "Wir werden mit Mason nun daran arbeiten, dieses Vorhaben umzusetzen", heißt es im Statement des Vereins aus Manchester.

Greenwood war im Januar 2022 wegen eines möglichen sexuellen Übergriffes verhaftet worden. Ihm wurden dabei unter anderem versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung vorgeworfen. In den Sozialen Medien waren entsprechende Bilder und Videos veröffentlicht worden.

Nachdem er im Februar 2023 freigesprochen worden war und die Vorwürfe nicht weiter verfolgt wurden, nahm United ein eigenes Verfahren auf. Die dabei angestellten Ermittlungen hätten ergeben, "dass Mason die Straftaten, für die er ursprünglich angeklagt wurde, nicht begangen hat", teilte United mit.

Dennoch wird Greenwod nun entgegen anderslautender jüngster Medienberichte nicht wieder in Uniteds Kader aufgenommen, wo er eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag steht. Auch der Spieler selbst sagte in einem Statement am Montag, dass er darin die richtige Lösung sehe: "Es ist das Beste für uns alle, dass ich meine Karriere als Fußballer abseits des Old Traffords fortsetze, wo meine Anwesenheit keine Ablenkung für den Verein bedeutet."

Manchester United: Greenwood: "Weiß, dass Gewalt und Missbrauch in jeder Beziehung falsch sind"

Zudem betonte Greenwood: "Ich wurde so erzogen, dass ich weiß, dass Gewalt und Missbrauch in jeder Beziehung falsch sind. Ich habe die Dinge, die mir vorgeworfen wurden, nicht getan, und im Februar wurden alle Anklagen gegen mich fallen gelassen. Dennoch akzeptiere ich, dass ich in meiner Beziehung Fehler gemacht habe und ich übernehme meinen Teil der Verantwortung für die Situationen, die zu dem Social-Media-Post geführt haben."

Seit seiner Festnahme im Januar 2022 hat Greenwood kein Spiel mehr für United absolviert, auch am Training der Red Devils durfte er seither nicht teilnehmen.

Zuvor hatte Greenwood, der schon mit sieben Jahren in den Verein kam, insgesamt 129 Pflichtspiele für die erste Mannschaft Uniteds bestritten. Dabei gelangen ihm 35 Tore.