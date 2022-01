Manchester United suspendiert Mason Greenwood - Polizei nimmt Mann "in den Zwanzigern" wegen Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung fest

Der englische Rekordmeister Manchester United hat Offensivspieler Mason Greenwood in Folge von Anschuldigungen gegen den 20-Jährigen suspendiert.

"Mason Greenwood wird bis auf Weiteres weder zum Training noch zu den Spielen zurückkehren", gaben die Red Devils am Sonntag bekannt.

Unterdessen bestätigte die Polizei in Manchester, dass ein Mann in den Zwanzigern wegen des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung festgenommen wurde.

"Die Polizei von Greater Manchester wurde heute auf Bilder und Videos aufmerksam gemacht, die eine Frau in sozialen Medien gepostet hatte und in denen sie von körperlicher Gewalt berichtete", hieß es: "Er bleibt zur Befragung in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an."

In einem früheren Statement stellte United klar, dass sich der Klub der "Bilder und Anschuldigungen" bewusst sei, die in den sozialen Medien um Greenwood kursieren und dass der Verein "keine Gewalt jeglicher Art" duldet.

"Wir werden keine Kommentare abgeben, bis die Fakten geklärt sind", hieß es weiter.