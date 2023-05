Manchester City führt die Premier-League-Tabelle wenige Spielrunden vor Schluss an. Hier erfahrt Ihr, wie die Skyblues vorzeitig Meister werden können.

Manchester City ist aktuell die wohl formstärkste Mannschaft Europas, dies beweist nicht nur die 4:0-Machtdemonstration gegen Real Madrid im gestrigen Halbfinal-Rückspiel der Champions League, sondern auch die Ergebnisse auf nationaler Ebene. Das Ticket für das Finale der Königsklasse in Istanbul gegen Inter Mailand ist also gebucht, doch auch im FA Cup steht man gegen Stadtrivale Manchester United im Finale.

In der englischen Meisterschaft sieht es nicht viel anders aus, ManCity liegt nach 36 Spieltagen an der Spitze der Tabelle und steht kurz vor dem nächsten Titel. Für die bislang letzte Saisonniederlage muss man sehr weit zurückblicken - Anfang Februar gegen Tottenham Hotspur.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie die Citizens vorzeitig Meister werden können.

Premier League: So wird Manchester City vorzeitig Meister

Der Großteil der Premier League hat bereits 36 Spiele in den Beinen, so auch der FC Arsenal, der lange Zeit über die oberste Tabellenposition innehatte, sie aber in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt an ManCity verlor. Die Gunners bleiben jedoch in der Verfolgerrolle und sind die Einzigen, die neben City theoretisch noch Chancen auf den Titel haben.

© getty Manchester City ist aktuell unschlagbar.

Mikel Artetas Team hat vier Zähler Rückstand auf ManCity, dazu aber auch ein Spiel mehr absolviert, kann also nur mehr maximal sechs Punkte holen. City hingegen hat erst 35 Spiele gespielt und deswegen eine Chance mehr, um Punkte zu sammeln. Dies erleichtert den Weg zur neunten Meisterschaft erheblich, denn direkt im nächsten Ligaspiel kann ManCity den Sack zumachen.

Ein Sieg gegen den FC Chelsea am Sonntag (21. Mai) reicht, um Platz eins in dieser Saison zu fixieren. Dabei ist auch egal, wie Arsenal am Vortag gegen Nottingham Forest spielt.

Auch mit einer Niederlage oder einem Unentschieden am Sonntag könnte City aus dem Wochenende als Meister hervorgehen, wenn Arsenal gegen Nottingham verliert oder unentschieden spielt.

Im Grunde ist es bereits genug, wenn City in den kommenden Wochen von neun möglichen Punkten zwei holt, da die Tordifferenz deutlich besser ist als die von Arsenal (um 20 Tore besser).

Premier League: Das Restprogramm von Manchester City und Arsenal

Spieltag Manchester City FC Arsenal 37 am 21.5. (17.00 Uhr) vs. FC Chelsea (H) am 20.5. (18.30 Uhr)vs. Nottingham Forest (A) 32 (Nachholspiel) am 24.5. (21.00 Uhr) vs. Brighton & Hove Albion (A) 38 am 28.5. (17.30 Uhr) vs. FC Brentford (A) am 28.5. (17.30 Uhr) vs. Wolverhampton Wanderers (H)

Premier League: Die Tabelle nach 36 Spieltagen