Im Halbfinale des FA Cup trifft am heutigen Tag Manchester United auf Brighton & Hove Albion. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells und wo Ihr das Pokalspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Manchester United duelliert sich am heutigen Sonntag, den 23. April, im FA-Cup-Halbfinale mit Brighton & Hove Albion. Die Pokalpartie startet um 17.30 Uhr im Wembley Stadium in London.

Das FA-Cup-Halbfinale erreichte Manchester United durch eine 3:1-Erfolg über den FC Fulham. Lange lief das Team von Erik ten Hag im Viertelfinale einem Rückstand hinterher, ehe Machester United binnen 15 Minuten den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Zuvor besiegten die Red Devils im FA Cup den FC Everton, den FC Reading und West Ham United. Unter der Woche trat United noch in der Europa League an. Erreicht Manchester trotz der Europapokal-Strapazen das FA-Cup-Finale?

Brighton & Hove Albion ist in England eine der positiven Überraschungen in dieser Saison. In der Premier League kämpft das Team von Roberto de Zerbi weiterhin um die Europapokalplätze. Im FA Cup zeigte Brighton & Hove Albion vor allem in der 4. Runde eine starke Leistung, die Seagulls bezwangen den FC Liverpool mit 2:1. Brighton kegelte zudem den FC Middlesbrough, Stoke City und Grimsby Town aus den Turnier. Seine Klasse zeigte Brighton & Hove Albion auch im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison gegen Manchester United. Die Partie am 1. Premier-League-Spieltag gewann der Klub mit 2:1.

FA Cup - Das Halbfinale im Überblick

Termin Begegnung Anpfiff Sa, 22. April Manchester City vs. Sheffield United 17.45 Uhr So., 23. April Manchester United vs. Brighton & Hove Albion 17.30 Uhr

Manchester United vs. Brighton & Hove Albion, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream

Das Pokalduell zwischen Manchester United und Brighton & Hove Albion überträgt DAZN am heutigen Tag exklusiv im Livestream. Pünktlich zum Anpfiff überträgt DAZN das Pokalhalbfinale live und in voller Länge ab 17.30 Uhr. Marco Hagemann kommentiert die Partie für DAZN.

Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser. Mit der DAZN-App seht Ihr ebenfalls die Begegnung zwischen Manchester United und Brighton & Hove Albion im Livestream.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. Mit DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World habt Ihr dabei die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Alle Infos dazu findet Ihr hier. Neben dem FA Cup zeigt DAZN auch die Champions League, die Freitag- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere Sporthighlights.

© getty Erreicht das Team von Erik ten Hag das FA-Cup-Finale?

Manchester United vs. Brighton & Hove Albion, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Manchester United vs. Brighton & Hove Albion, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: FA Cup, Halbfinale

FA Cup, Halbfinale Duell: Manchester United vs. Brighton & Hove Albion

Manchester United vs. Brighton & Hove Albion Datum: 23. April

23. April Start: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Wembley Stadium, London

Wembley Stadium, London Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

FA Cup - Die Gewinner der vergangenen Jahre