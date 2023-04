Julian Nagelsmann zum FC Chelsea? Gespräche sollen laufen

Der FC Chelsea führt auf der Suche nach einem Nachfolger für den kürzlich entlassenen Graham Potter offenbar unter anderem Gespräche mit Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Das berichtet Sky.

Demnach verlaufen die Verhandlungen zwischen den Blues und dem 35-jährigen Deutschen positiv. Laut Sky wäre Nagelsmann bereit, Chelsea sofort zu übernehmen.

Bei den Bayern war Nagelsmann nach gut eineinhalb Jahren am 24. März entlassen worden. Am 2. April trennte sich dann Chelsea von Potter, der erst im September vergangenen Jahres an die Stamford Bridge gekommen war.

Neben Chelsea wurde Nagelsmann nach seinem Bayern-Aus auch bei Tottenham Hotspur und Real Madrid bereitsals möglicher neuer Coach gehandelt. Den Spurs soll er laut Bild-Zeitung jedoch schon abgesagt haben, da er seine Entlassung bei den Bayern erst einmal sacken lassen und seine Zeit an der Säbener Straße zunächst analysieren wolle.

Bei Chelsea hat zunächst Potters ehemaliger Assistent Bruno Saltor interimsmäßig das Traineramt übernommen. Er steht beim Premier-League-Spiel gegen Liverpool am Dienstagabend als Verantwortlicher an der Seitenlinie.

Als neuer Coach der Engländer, die in der Liga derzeit nur auf Platz elf stehen, sind neben Nagelsmann unter anderem auch Mauricio Pochettino und Luis Enrique im Gespräch.

Sollte Nagelsmann Chelsea tatsächlich übernehmen, wäre übrigens ein rasches Wiedersehen mit dem FC Bayern theoretisch möglich. Schließlich würden die Blues im Halbfinale der Champions League auf den Sieger des Duells zwischen dem FCB und Manchester City treffen, sollten sie sich ihrerseits im Viertelfinale gegen Real Madrid durchsetzen.