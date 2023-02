Liverpools derzeit bester Spieler? Das ist Klopps Durchstarter Stefan Bajcetic

Probleme im Mittelfeld sind mitunter ein Grund für die schwierige Saison des FC Liverpool. Eine mögliche Lösung ist Stefan Bajcetic.

Stefan Bajcetic grinste verlegen. Im gemeinsamen Interview mit Sky Sports hatte Liverpools Superstar Mohamed Salah gerade gesagt: "Seit er bei uns spielt, ist er vielleicht unser bester Spieler. Hoffentlich behält er dieses Selbstvertrauen und macht einfach so weiter." Den Stolz über diese Worte konnte der 18-Jährige in seiner folgenden Einordnung natürlich nicht verbergen. "Wow. Er ist wahrscheinlich einer der besten Spieler in der Geschichte von Liverpool. Es ist wunderschön, wenn eine Legende so etwas über dich sagt." Bajcetic hatte gerade mit einer herausragenden Leistung dazu beigetragen, dass Liverpool im Derby gegen Everton einen enorm wichtigen 2:0-Sieg eingefahren hatte. An der Seite der Routiniers Fabinho und Jordan Henderson im Dreier-Mittelfeld von Jürgen Klopp aufgeboten, machte er sein bis dato bestes Spiel für die Reds. Nicht nur Salah war davon begeistert. "Überragend" nannte Liverpool-Legende Jamie Carragher Bajcetics Performance. Und Steven Gerrard, eine weitere Ikone des Klubs, kommentierte auf Instagram einen Post zur Auszeichnung des Top-Talents als Spieler des Spiels mit einem schlichten "Brillant". Bereits in den Wochen zuvor hatte sich Bajcetic nach und nach in die Mannschaft gespielt, spätestens seit dem Auftritt im Derby gegen Everton ist er in aller Munde. SPOX stellt den Youngster etwas genauer vor.

Artikel und Videos zum Thema Englische Pokalwettbewerbe und Championship live auf DAZN. Jetzt anmelden!

© getty Stefan Bajcetic: Der große Durchbruch Dass Bajcetic früher oder später die ganz großen Klubs Europas anziehen würde, war bei Celta daher wahrscheinlich allen klar. Um die Jahreswende von 2020 auf 2021 waren es dann vor allem die englischen Schwergewichte, die Ernst machen wollten. Der Brexit sollte es fortan komplizierter machen, junge Top-Talente aus anderen Ländern zu verpflichten, daher sollte Bajcetic noch zuvor auf die Insel kommen. Neben Liverpool meldeten auch Manchester United und der FC Chelsea Interesse an, spanische Klubs wie Valencia, Sevilla und Atlético Madrid ebenso. Die Reds erhielten den Zuschlag, im Februar 2021 kam der damals 16-jährige Bajcetic an die Anfield Road - für lediglich 250.000 Euro Ablöse. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass Liverpool damit eines der größten Schnäppchen der Vereinsgeschichte gemacht haben könnte. "Die Familie war überzeugt davon, dass man in Liverpool gut mit jungen Spielern arbeitet", erklärte Alex Otero bei The Athletic. "Wir hatten gehofft, dass er eines der Aushängeschilder von Celta werden könnte. Aber uns war auch klar, dass Celta mit den Angeboten solch großer Klubs nicht mithalten kann." Für Bajcetic war es "schwierig, meine Freunde, meine Familie und den Ort, an dem ich bis dahin mein ganzes Leben verbracht hatte, zu verlassen", sagte er vergangenen Sommer liverpoolfc.com. "Aber ich liebe den Fußball hier und es ist mein Traum." In Liverpool spielte Bajcetic zunächst für die U16, nach einigen Wochen wurde er in die U18 hochgezogen. Wie auch schon bei Celta kam er meist in der Innenverteidigung zum Einsatz - und überzeugte spätestens in der Saison 2021/22 alle davon, dass man sich da einen ganz besonderen Spieler geangelt hat. "Wir haben ein Juwel verpflichtet", sagte eine Quelle aus Liverpools Akademie im Sommer 2021 NXGN. In den folgenden Monaten überzeugte er unter anderem in der UEFA Youth League und durfte im November 2021, nur einige Wochen nach seinem 17. Geburtstag, erstmals mit den Profis trainieren. Insbesondere die Ruhe des spanischen Junioren-Nationalspieler beeindruckte Jürgen Klopp und sein Trainer-Team sofort. "Jürgen sagte direkt, dass er unser Sechser werden könnte", schreibt Co-Trainer Pep Lijnders in seinem Buch Intensity. "Ich war glücklich, denn wir hatten schon länger nach einer talentierten Nummer sechs Ausschau gehalten."

© getty Stefan Bajcetic: So läuft's gerade Obwohl er die zweite Hälfte der Saison 2021/22 wegen einer Rückenverletzung fast komplett verpasste, wollte Klopp Bajcetic in der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit unbedingt dabei haben. Ende August vergangenen Jahres feierte er beim 9:0 gegen Bournemouth dann sein Premier-League-Debüt. Und kurz darauf, im September, avancierte er mit 17 Jahren und knapp elf Monaten zu Liverpools jüngstem Champions-League-Spieler aller Zeiten, als er beim 2:1 gegen Ajax kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Übrigens ausgerechnet für Thiago, mit dessen Vater Mazinho Papa Bajcetic ja einst bei Celta zusammengespielt hatte. In den folgenden Monaten stand er öfter im Kader der Profis, spielen durfte er vornehmlich aber noch in der Reserve. Das änderte sich seit Weihnachten, als Bajcetic beim 3:1-Sieg bei Aston Villa sein erstes Premier-League-Tor gelang. Seither stand der 18-Jährige sechsmal in der Premier League auf dem Platz, in vier der vergangenen fünf Ligaspiele brachte Klopp sein Juwel jeweils von Beginn an - mit der vorläufigen Krönung des überragenden Auftritts gegen Everton. In der schwierigen Situation, in der die meisten anderen Mittelfeldspieler in Klopps Kader mit Formschwäche oder Verletzungen zu kämpfen haben, ist Bajcetic in kürzester Zeit enorm wichtig für die Reds geworden. "Wir sind sehr zufrieden mit ihm", sagte Klopp nach dem Derby gegen Everton. Und Lijnders hob hervor, dass es eine Freude sei, Bajcetic beim Fußball spielen zuzuschauen. "Manchmal macht die Akademie dir Geschenke", frohlockte er schon im November. "Er ist ein solches." Bereits im Januar unterschrieb Bajcetic zur Belohnung für seine Entwicklung einen neuen Vertrag, der bis 2027 datiert ist.

© getty Stefan Bajcetic: Seine Stärken Neben der für sein Alter herausragenden Athletik beeindruckt Bajcetic vor allem auch mit Zweikampfhärte, Spielintelligenz und einer sehr guten Antizipationsfähigkeit. Zudem ist der Teenager ein sehr feiner Fußballer, agiert auch unter Druck klug und präzise am Ball. "Er hat eine großartige Präsenz auf dem Feld", fasst es sein ehemaliger Jugendtrainer Otero zusammen. Marc Bridge-Wilkinson, Liverpools U18-Trainer, erklärt: "Stefan ist ein sehr talentierter Fußballer. Er hat ein gutes Passspiel und gefällt mit starken Fähigkeiten in der Balleroberung." Auch mit seiner Stärke in der Luft kann Bajcetic indes imponieren. Nicht nur seine Größe von 1,85 Meter kommt ihm dabei zugute, sondern auch ein erstklassiges Timing beim Kopfball.

© getty Stefan Bajcetic: Woran er arbeiten muss Obwohl er für seine 18 Jahre in diesem Bereich wie gesagt sehr weit ist, kann Bajcetic körperlich sicherlich noch zulegen. Da er im Training täglich auf höchstem physischen Niveau gefordert ist und mit jedem Einsatz in der Premier League automatisch robuster wird, dürfte das aber kein großes Problem sein. Ebenso vollkommen normal für einen Spieler in diesem jungen Alter: Die Intensität in Zweikämpfen und auch in seinem Passspiel über 90 Minuten auf dem höchsten Level zu halten, muss er noch lernen. Auch hier wird er mit wachsender Erfahrung aber wie von selbst Fortschritte machen.

© getty Stefan Bajcetic: Der neue ... Fabinho? Langfristig der Nachfolger von Fabinho zu werden, der mit Liverpool alles gewonnen hat, ist ein ambitioniertes Vorhaben. Bajcetic darf man das aber durchaus zutrauen. Ohnehin ähnelt der spanische U19-Nationalspieler dem Brasilianer von seinen Anlagen her, bewundert Fabinhos Fußball: "Die Art, wie er spielt, ist die beste, und ich versuche ständig, mir etwas von ihm abzuschauen", sagt Bajcetic. "Natürlich ist es schwierig, so zu spielen wie er, aber von seinem Positionsspiel, seinem Pressing und all dem kann man viel lernen." Ein anderer bekannter Spieler, zu dem bei Bajcetic Parallelen zu erkennen sind, ist West Hams englischer Nationalspieler Declan Rice. Beide können den Rhythmus ihres Spiels auf Knopfdruck verändern, nach vorne eine unglaubliche Dynamik entwickeln. Und beide sind sehr gut darin, die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden.