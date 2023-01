Manchester United kriegt es heute in der Premier League mit dem AFC Bournemouth zu tun. Wir tickern die Partie live mit.

Nach zwei Ligasiegen in Folge will Manchester United heute einen weiteren Triumph feiern. Die Red Devils müssen sich dafür gegen den AFC Bournemouth durchsetzen. SPOX bietet das Spiel im Liveticker zum Mitlesen an.

Manchester United vs. Bournemouth: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Manchester United ist mit drei Siegen aus drei Spielen aus der WM-Pause zurückgekehrt. Zuerst gewann man im Achtelfinale des Carabao Cups gegen den FC Burnley mit 2:0, ehe man in der Liga gegen Nottingham Forest und die Wolverhampton Wanderers Erfolge feierte. Heute geht es gegen den AFC Bournemouth, der seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch keinen Punkt sammeln konnte.

Vor Beginn: Das Duell wird um 21 Uhr angepfiffen und im Old Trafford (Manchester) ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Premier-League-Spiel am 19. Spieltag zwischen Manchester United und dem AFC Bournemouth.

© getty Manchester United will den vierten Sieg in Folge.

Manchester United vs. Bournemouth: Premier League heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Premier League besitzt Sky. Wer Manchester United gegen Bournemouth live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht also Zugang zum Angebot des Pay-TV-Senders. Auf dem Sender Sky Sport 1 wird das Duell übertragen.

Sky bietet das Spiel jedoch nicht nut im TV, sondern auch im Livestream an, der mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW freigeschaltet werden kann.

