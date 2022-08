SPOX-Voting: Droht Liverpool eine ähnliche Krise wie dem BVB im letzten Jahr unter Jürgen Klopp?

Der FC Liverpool hat einen Fehlstart in die neue Premier-League-Saison hingelegt und steht nach drei Spieltagen noch ohne Sieg da. Wir wollen von Euch wissen: Droht dem Team von Manager Jürgen Klopp eine ähnliche Krise wie 2015 beim BVB?

Drei Spiele, nur zwei Punkte: Der FC Liverpool sollte eigentlich Manchester City im Kampf um den Premier-League-Titel herausfordern. Stattdessen belegen die Reds nach der 1:2-Niederlage gegen Manchester United nur Platz 16 der Tabelle, jegliche Euphorie ist verflogen.

Die Gründe sind vielfältig: In der Abwehr wackeln vermeintliche Stützen wie Virgil van Dijk, im Sturm macht sich der Abgang von Sadio Mané womöglich stärker bemerkbar als erhofft, dazu fehlt das Spielglück - und gleich mehrere Stammkräfte wie Thiago fallen verletzt aus. Nicht umsonst zeigte sich Klopp "besorgt".

Noch sind alle Saisonziele erreichbar, aber der Fehlstart in die Saison weckt unangenehme Erinnerungen an Klopps Abschied aus Dortmund. Dort ging der Erfolgstrainer 2014/15 in sein siebtes Jahr beim BVB, legte jedoch eine katastrophale Hinrunde hin und verkündete schließlich seinen Abschied zum Saisonende. Auch an der Anfield Road befindet sich Klopp jetzt in seinem siebten Jahr als Trainer ...

Was meint Ihr? Schwarzmalerei? Sieht beim FC Liverpool in ein paar Wochen wieder alles ganz rosig aus? Oder sind die bisherigen Spiele Vorboten einer äußerst schweren Saison, die auf Klopp und seine Reds warten? Stimmt ab!

Für App-User geht es hier entlang!