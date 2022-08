In der Premier League kommt es heute zum Duell der beiden Erzrivalen Manchester United und FC Liverpool. Hier könnt Ihr die Partie mitverfolgen.

Obwohl die Leistung beider Mannschaften aktuell nicht den Erwartungen entsprechen, kann man garantieren, dass Manchester United und der FC Liverpool heute für ein Spektakel sorgen werden. Die beiden englischen Traditionsklubs stehen sich heute in der Premier League gegenüber. SPOX tickert die Partie live mit.

Manchester United vs. FC Liverpool: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Mai 2021 lief die Sache mit einem friedlichen Protest gehörig schief, United-Fans stürmten - ebenfalls gegen Liverpool - vor der Partie den Rasen, sodass das Spiel nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. "Ich hoffe wirklich, dass es nicht passiert, aber wenn es doch passiert, dann sollten wir die Punkte bekommen", wird Reds-Trainer Jürgen Klopp von der BBC zitiert. "Wir haben nichts mit der Situation zu tun, und wenn die Fans wollen, dass das Spiel nicht stattfindet, dann können wir das Spiel nicht einfach wieder umdisponieren und es irgendwo inmitten einer unglaublich intensiven Saison einschieben."

Vor Beginn: Es ist zu befürchten, dass die Geschehnisse neben dem Feld das Sportliche sogar überlagern könnten. Die Fans der Red Devils haben zu eine Protest gegen die eigene Klubführung aufgerufen. "Wir können das nicht länger zulassen! Hier geht es nicht um Teilung, sondern um Einheit. Alle United-Fans haben das Recht, mit The 1958 oder individuell zu protestieren", schreibt die Gruppe "The 1958" in einem Statement. Es solle friedlich gegen die Eigentümer um Joel Glazer protestiert werden, immer wieder wird ein Verkauf gefordert.

Vor Beginn: Was auf dem Papier wie ein absolutes Topspiel klingelt, widerspiegelt aktuell jedoch nicht die Tabelle. Manchester United und Liverpool, die beiden englischen Klubs mit den meisten Ligatiteln, sind schwach in die Saison gestartet. Vor allem aber die Red Devils, die nach zwei Niederlagen sogar Tabellenletzter sind. Vizemeister Liverpool ist zwar noch ungeschlagen, wartet jedoch noch auf den ersten Sieg.

Vor Beginn: Das Spektakel geht um 21 Uhr los. Als Spielstätte dient das Old Trafford in Manchester.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Premier League am 3. Spieltag! Die beiden Erzrivalen Manchester United und Liverpool treffen aufeinander.

Manchester United vs. FC Liverpool: Premier League heute im TV und Livestream

Um Manchester United vs. FC Liverpool heute live und in voller Länge schauen zu können, braucht Ihr Zugang zum Pay-TV-Sender Sky, der die Partie auf dem Sender Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event zeigt. Florian Schmidt-Sommerfeld wurde für den Kommentar beauftragt.

Darüber hinaus lässt sich das Spiel auch im Livestream von Sky verfolgen. Zugriff auf diesen erhaltet Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW.

