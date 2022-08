FC Liverpool - Kritik an Virgil van Dijk nach Pleite gegen Manchester United: "Seltsame Abwehr"

Virgil van Dijk hat nach der Niederlage des FC Liverpool bei Manchester United (1:2) Kritik einstecken müssen. Ex-Profi Micah Richards warf dem Niederländer vor dem ersten Gegentor durch Jadon Sancho passives Abwehrverhalten vor.

"Das ist so eine seltsame Abwehr. Wir alle wissen, dass van Dijk seine Verletzungen hatte und dass sie eine viel bessere Mannschaft sind, wenn er im Team ist, aber einige dieser Fehler sind so untypisch für ihn und ich kann einfach nicht glauben, was ich von so einem Weltklasse-Verteidiger sehe. Es ist so seltsam, das zu sehen", wunderte sich der frühere ManCity-Verteidiger Richards in seiner Funktion als BBC-Experte.

Van Dijk hatte bei der 1:2-Pleite am Montagabend vor Sanchos 0:1 zögerlich agiert. Nachdem Teamkollege James Milner ins Leere gegrätscht war, stand van Dijk lediglich mit verschränkten Armen hinter dem Rücken und zwei, drei Metern Abstand in der Schussbahn.

"Sancho hatte im Strafraum drei oder vier Sekunden Zeit, um sich zu überlegen, wo er den Ball hinschießt und van Dijk stand einfach nur mit den Armen hinter dem Rücken da - das ist so untypisch für van Dijk", analysierte Richards.

"Normalerweise ist er so dominant, er liest das Spiel so gut und würde herausrücken, um Sancho zu attackieren, aber der hat so viel Platz. Ich weiß, dass die Leute über Milner reden und darüber wie er im Strafraum runtergeht, aber van Dijk steht buchstäblich nur da", ergänzte der 34-Jährige.

Netzreaktionen: "SANsationelles" United und neuer Vertrag für ten Hag © getty 1/20 Der FC Liverpool hat mit 1:2 gegen Manchester United verloren. Es waren die ersten Punkte für die Red Devils, die damit an den weiterhin sieglosen Reds vorbeizogen. Ein gefundenes Fressen für die User im Netz. Die Presse feiert United. © Screenshot 2/20 TELEGRAPH: "Krise, welche Krise? United hebt ab." © Screenshot 3/20 MIRROR: "Liebe und Hass - Uniteds Startschuss für die Saison mit einem wichtigen Sieg über den kriselnden Kop - während vor und im Old Trafford protestiert wird." © Screenshot 4/20 TIMES: "Ten Hags beharrliches United feiert einen eindrucksvollen Sieg." © Screenshot 5/20 GUARDIAN: "Rashford sorgt für den ersten Sieg von Manchester United unter ten Hag, während Liverpool weiter leidet." © Screenshot 6/20 METRO: "SANsationell! Sanchos großartiger Treffer ebnet United gegen überrumpeltes Liverpool den Weg zum Sieg." © Screenshot 7/20 STAR: "TENsation! Erik ten Hags neu formierte Mannschaft lässt Klopps Stars in den Startblöcken zurück." © Twitter 8/20 © Twitter 9/20 © Twitter 10/20 © Twitter 11/20 Zur Erklärung: Klopp vereinbarte im April 2015 nach einer desaströsen Hinrunde ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit mit dem BVB, obwohl er im Oktober 2013 bis 2018 verlängert hatte. © Twitter 12/20 © Twitter 13/20 © Twitter 14/20 © Twitter 15/20 Bastian Schweinsteiger (Ex-Profi und TV-Experte) brachte ausnahmsweise mal kein Pech. Wer die Anspielung nicht versteht, schaut am besten hier vorbei. © getty 16/20 Gary Lineker (Ex-Profi und TV-Experte): "Erik ist am Ruder. Gebt ihm einen neuen Vertrag." Man beachte die Ironie. © Twitter 17/20 Zur Erklärung: In der Startelf hatten weder Maguire noch Ronaldo gestanden. © Twitter 18/20 © Twitter 19/20 © imago images 20/20 Melissa Reddy (Sky Sport UK): "Ein Spiel, in dem Liverpool nicht mehr verdient hat und das zu den schlechtesten Leistungen der letzten Jahre gehört ..."

FC Liverpool noch immer sieglos

Milner und van Dijk lieferten sich im Anschluss an das Gegentor auch noch eine Diskussion auf dem Rasen.

Der FC Liverpool hat unter Jürgen Klopp den schlechtesten Saisonstart in der Ära des Ex-BVB-Trainers hingelegt. Nach dem dritten Spieltag in der Premier League warten die Reds noch immer auf den ersten Sieg. In den ersten drei Partien holte Liverpool nur zwei Punkte.