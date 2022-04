Manchester United und Leicester treffen heute in der Premier League aufeinander. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Tore Aufstellung Manchester United de Gea - Diogo Dalot, Varane, H. Maguire, Shaw - Fred, McTominay, Elanga, Pogba, Sancho - Bruno Fernandes Aufstellung Leicester City Schmeichel - Justin, J. Evans, Fofana, Castagne - Tielemans, N. Mendy, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes - Iheanacho Gelbe Karten Shaw (5.)

Manchester United vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - 0:0

Manchester United vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Shaw sieht Gelb

5.: Das ging schnell. Shaw kommt auf der rechten Seite gegen Justin deutlich zu spät und trifft den Abwehrmann klar am Fuß. Das zieht eine Gelbe Karte nach sich.

2.: Leicester mit der ersten Torannäherung: Maddison schlägt einen Freistoß von der linken Seite in den Strafraum, Barnes kommt dort aus elf Metern zum Kopfball. Diesen setzt der Offensivmann aber über das Tor.

Manchester United vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Anpfiff

1.: Der Ball rollt im Old Trafford.

Manchester United vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch gegen Man United sah Leicester zuletzt gut aus. Nach zwischenzeitlich zwölf Partien gegen die Red Devils gewann Leicester die letzten drei Duelle allesamt. So auch das Hinspiel, bei dem die Foxes spät mit 4:2 gewannen. United führte zwischenzeitlich zwar mit 1:0 und kam zum 2:2-Ausgleich, doch am Ende hatten Vardy und Daka die bessere Antwort. Und heute?

Vor Beginn: Erstmal heißt aber der Gegner Leicester City. Die Foxes würden am liebsten auch um die Europapokalplätze mitspielen, aber auf Platz 10 mit 14 Zählern Rückstand auf United hat sich das bereits erledigt. Zuletzt lief es bei Leicester aber wieder besser: Drei der letzten vier Ligaspiele wurden gewonnen, zudem steht das Rodgers-Team im Viertelfinale der Conference League.

Vor Beginn: In der eigenen Hand hat Man United das Erreichen der Königsklasse in der Theorie also nicht mehr. Spannend machen kann es das Team von Trainer Rangnick aber allemal, schließlich geht es in den verbleibenden neun Saisonspielen noch unter anderem gegen Liverpool, Chelsea und Arsenal. Und dass die Champions League das Ziel sein muss, ist selbstverständlich. Das stellte man auch mit der Vertragsverlängerung von Bruno Fernandes unter der Woche klar.

Vor Beginn: Aus der Champions League mussten sich die Red Devils also schon verabschieden. Und um in dieser in der kommenden Saison erneut antreten zu dürfen, muss Man United eine Mammutaufgabe bestehen. Manchester liegt aktuell auf dem 6. Tabellenrang mit vier Zählern Rückstand auf Arsenal und die begehrten Plätze. Hinzu kommt, dass die Gunners noch ein Spiel in der Hinterhand haben.

Vor Beginn: Auf der anderen Seite tauscht Brendan Rodgers seine Innenverteidigung nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Brentford aus: Für Daniel Amartey und Caglar Söyüncü starten Jonny Evans und Wesley Fofana.

Vor Beginn: Leicester City schickt folgende Elf ins Rennen: Schmeichel - Justin, Evans, Fofana, Castagne - Tielemans, Mendy - Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes - Iheanacho.

Vor Beginn: Trainer Ralf Rangnick nimmt nach der 0:1-Niederlage gegen Atletico und dem Aus in der Champions League zwei Veränderungen vor: Luke Shaw ersetzt Alex Telles auf der linken Seite, zudem rückt Paul Pogba für Cristiano Ronaldo in die erste Elf. Der Portugiese fällt krankheitsbedingt aus.

Vor Beginn: Beginnen wir mit den Aufstellungen, angefangen bei Manchester United: De Gea - Diogo Dalot, Varane, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - Elanga, Pogba, Sancho - Bruno Fernandes.

Vor Beginn: Manchester United kämpft weiterhin um einen Champions League-Platz für die nächste Saison. Dafür darf das Team von Trainer Ralf Rangnick nicht mehr patzen. Auf den Viertplatzierten FC Arsenal fehlen vier Punkte. Zudem haben die Gunners ein Spiel weniger absolviert als United. Leicester City hat vor dem Duell heute nur 27 Spiele bestritten und ist deshalb nur im Mittelfeld vorzufinden.

Vor Beginn: Das Duell wird um 18.30 Uhr angepfiffen und im Old Trafford (Manchester) ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Premier League am 31. Spieltag. Manchester United trifft auf Leicester City.

Manchester United vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Manchester United: de Gea - Diogo Dalot, Varane, H. Maguire, Shaw - Fred, McTominay, Elanga, Pogba, Sancho - Bruno Fernandes

de Gea - Diogo Dalot, Varane, H. Maguire, Shaw - Fred, McTominay, Elanga, Pogba, Sancho - Bruno Fernandes Leicester City: Schmeichel - Justin, J. Evans, Fofana, Castagne - Tielemans, N. Mendy, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes - Iheanacho

Manchester United vs. Leicester City: Premier League heute im TV und Livestream

Sky ist für die Übertragung der Partie Manchester United vs. Leicester City verantwortlich. Die Vorberichte gehen um 18.20 Uhr auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) los. Joachim Hebel kommentiert das Spektakel.

Auch ein Livestream zum Spiel wird heute von Sky angeboten. Um Zugang zu diesem bekommen zu können, habt Ihr die Wahl zwischen einem SkyGo-Abonnement oder einem SkyTicket.

Premier League: Die aktuelle Tabelle