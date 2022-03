Manchester City vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester City und Manchester United stehen sich im Rahmen des 28. Spieltags in der Premier League gegenüber. Wie Ihr das Stadtderby heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Fußball-Fans dürfen sich am heutigen Sonntag, den 6. März, auf ein Spektakel freuen! In der Premier League steht nämlich das Stadtderby zwischen Manchester City und Manchester United an.

Die Citizens mussten sich vor rund zwei Wochen in der Liga zum ersten Mal seit 15 Spielen wieder geschlagen geben. Gegen Tottenham Hotspur verlor der Tabellenführer mit 2:3. Infolgedessen schmolz auch der Vorsprung auf Verfolger FC Liverpool. Stadtrivale Manchester Uniteds ungeschlagen-Serie ist dagegen noch intakt, jedoch auch um einiges kürzer als die der Skyblues. Von den vergangenen sechs Partien gewannen die Red Devils drei und spielten zudem dreimal unentschieden.

Manchester City vs. Manchester United: Premier League - Anpfiff, Spielort, Stadion

Das Spiel zwischen Manchester City und Manchester United wird heute um 17.30 Uhr angepfiffen. Dabei fungiert der Engländer Michael Oliver als Schiedsrichter. Gespielt wird im Etihad Stadium, der Spielstätte von Manchester City, in Manchester.

In der Hinrunde setzte sich Manchester City mit 2:0 durch.

Manchester City und Manchester United stehen sich im Rahmen des 28. Spieltags in der Premier League gegenüber.

Manchester City vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Da die Übertragungsrechte für die Premier League in Deutschland Sky besitzt, ist es auch der Pay-TV-Sender, der sich heute um die Übertragung des Manchester-Derbys kümmert. Ab 17 Uhr wird das Match auf den Sendern Sky Sport UHD und Sky Sport 1 (HD) übertragen. Durch die Begegnung werdet Ihr dabei von Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet. Morgen bietet Sky übrigens auch das Duell zwischen Tottenham und dem FC Everton an.

Außerdem gibt es die Premier League heute parallel zur Übertragung im Pay-TV auch im Livestream zu sehen. Zwei verschiedene Varianten ermöglichen es Euch, den Livestream zu nutzen: ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.



Manchester City vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Wer hingegen kein SkyGo-Abo oder SkyTicket hat, kann auf eine andere Art und Weise das Stadtderby heute live verfolgen: mit dem Liveticker von SPOX. Wir tickern für Euch das Geschehen ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Manchester City und Manchester United.

