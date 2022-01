Ein Anruf genügte: Wie Cristiano Ronaldo zwei Spieler zu Manchester United lockte

Es war die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Nach zwölf Jahren bei Real Madrid und Juventus feierte Cristiano Ronaldo im vergangenen Sommer sein Comeback bei Manchester United, doch es hätte auch anders kommen können.

So waren nicht nur die Red Devils an einer Verpflichtung des Portugiesen interessiert, auch Stadtrivale Manchester City hatte ernsthafte Absichten, Ronaldo zurück in die Premier League zu locken. Den Ausschlag gab letztlich wohl auch ein Telefonat mit keinem geringen als Sir Alex Ferguson.

"Geh nicht zu Manchester City", waren laut einem Bericht des Daily Star die einzigen Worte, die es brauchte, um Ronaldo zu Gesprächen mit United zu überzeugen. Die Situation erinnert an eine Anekdote 13 Jahren zuvor, doch damals war es CR7, der im Auftrag von Ferguson den Hörer in die Hand nahm.

Im Jahr 2008 hatte es United auf gleich zwei Spieler abgesehen: die brasilianischen Zwillinge Rafael und Fabio da Silva. Auch Premier-League-Rivale Arsenal war bereits auf die beiden Fluminense-Talente aufmerksam geworden, doch Ferguson zog ein Ass aus dem Ärmel.

Die Trainer-Legende beauftrage Ronaldo als seinen "Agenten". Seine Aufgabe war es, die Brüder anzurufen und auf diese Weise von einem Wechsel überzeugen. Also machte sich Ronaldo an die Arbeit - mit Erfolg.

Rafael über Ronaldo-Telefonat: "Werde ich nie vergessen"

"Er rief mich an, und das werde ich nie vergessen", erinnerte sich Rafael im UTD Podcast: "Ich sah auf meinem Telefon all die Nullen [um einen internationalen Anruf anzuzeigen, Anm. d. Red.] und ich dachte: Wer ist das? So einen Anruf habe ich noch nie erhalten."

Rafael war gerade von seinem Probetraining in Manchester zurückgekehrt, wo er bereits mit Ronaldo auf dem Platz gestanden hatte. Als der das Telefon abnahm, wusste er schnell was los war. "Er begrüßte mich nur auf Portugiesisch und ich erkannte ihn. Ich rannte zu meinem Bruder und sagte: 'Es ist Ronaldo, es ist Ronaldo! Er ruft an, um mit uns zu sprechen!'", erzählt der Brasilianer.

"Er sagte: 'Ich rufe an, um euch zu sagen: Unterschreibt bei Manchester United. Ich weiß, dass es euch gefallen wird", führte Rafael aus: "Ich konnte es nicht glauben. Es war unglaublich."

© getty Cristiano Ronaldo ist seit 2021 zurück bei Manchester United.

Manchester United: Ronaldo half Fabio und Rafael

Nur kurze Zeit später wechselten Fabio und Rafael nach Manchester, wo Ronaldo zu einem wichtigen Ansprechpartner wurde. So verriet Fabio ESPN, dass der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner den Zwillingen unter anderem half, mit der Sprachbarriere zurechtzukommen.

Rafael schaffte es schnell sich als Nachfolger Gary Nevilles auf der Rechtsverteidigerposition zu etablieren. Insgesamt drei Meisterschaften und eine Klub-Weltmeisterschaft sammelte der heute 31-Jährige, ehe er Manchester im Jahr 2015 nach 170 Einsätzen Richtung Olympique Lyon verließ. Heute verteidigt er in seiner brasilianischen Heimat für Botafogo.

Fabios Zeit in England war hingegen weniger von Erfolg geprägt. So musste er sich auf den defensiven Außenbahnen meist hinten anstellen. Nach 56 Pflichtspielen für United sowie einer Leihe zu den Queen's Park Rangers verschlug es den Außenverteidiger 2014 nach Cardiff. Seit 2018 steht er beim französischen Erstligisten FC Nantes unter Vertrag.

Ronaldo ist derweil noch bis Sommer 2023 an United gebunden. Und wer weiß? Vielleicht hört er dann im Alter von 38 Jahren auf und schlüpft dauerhaft in die Rolle des Agenten.