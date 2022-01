FC Liverpool: Luis Diaz soll vom FC Porto kommen

Der FC Liverpool arbeitet an der Verpflichtung des kolumbianischen Nationalspielers Luis Diaz vom FC Porto. Entsprechende Medienberichte treffen nach Informationen von SPOX und GOAL zu. Die Reds haben ihr Interesse an dem torgefährlichen Flügelspieler bereits offiziell hinterlegt. Angestrebt wird ein Transfer noch in dieser Wechselperiode, sie endet mit dem Deadline Day am kommenden Montag.

Zu einer Einigung zwischen den Vereinen ist es bislang noch nicht gekommen. Laut Berichten in Portugal möchte Liverpool eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro zahlen, dazu können sich Boni von 15 Millionen Euro gesellen.

Ursprünglich wollten sich die Reds um einen Sommertransfer von Diaz bemühen. Allerdings zwingt das konkrete Interesse des Premier-League-Rivalen Tottenham Hotspur an ihrem Wunschspieler sie dazu, ihr Werben vorzuziehen.

Luis Diaz absolviert eine starke Saison mit 22 Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen. Er gilt als eine der ganz heißen Aktien auf dem Markt. Auch der FC Barcelona wurden in den letzten Monaten mit einem Transfer des 25-Jährigen in Verbindung gebracht. Zudem sollen ihn zuletzt bei Portos 3:1-Sieg gegen Famalicao auch Scouts von Borussia Dortmund und Atletico Madrid unter die Lupe genommen haben.

Diaz' Vertrag in Porto läuft noch bis 2024. Der portugiesische Spitzenklub hatte ihn 2019 vom Junior FC für rund sieben Millionen Euro verpflichtet.