Der FC Liverpool bekommt es im Viertelfinale des Carabao Cup mit Leicester City zu tun. Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream liefert Euch SPOX.

Englische Woche in England: Zwischen dem 18. Spieltag und dem Boxing Day am 19. Spieltag in der Premier League findet das Viertelfinale im Carabao Cup statt. Eine der Paarungen ist dabei: FC Liverpool gegen Leicester City.

Das Aufeinandertreffen beginnt am heutigen Mittwoch, den 22. Dezember um 20.45 Uhr deutscher Zeit. Schauplatz ist das Stadion an der Anfield Road, womit die Reds von Jürgen Klopp ein Heimspiel haben.

Schon am 28. Dezember werden sich die beiden Mannschaften übrigens erneut gegenüberstehen, dann im Rahmen der Meisterschaft, dann im Stadion von Leicester.

In das Carabao-Cup-Viertelfinale liegt die Favoritenrolle wohl zweifellos bei den Liverpoolern. In der Tabelle der Premier League sind sie mit drei Punkten Rückstand auf Manchester City Zweiter, am Sonntag setzte es nach zuvor acht Siegen in Serie ein 2:2 gegen Tottenham Hotspur. Leicester dagegen ist nur Neunter.

© getty Liverpool ist seit dem 7. November ungeschlagen.

Liverpool vs. Leicester City, Übertragung: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Aber Pokal-Wettbewerbe haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Ob das auch auf das heutige Duell zwischen Liverpool und Leicester zutrifft? Live erleben könnt Ihr die Partie bei DAZN. Der Streamingdienst besitzt Rechte zur Übertragung des Carabao Cup.

Kommentiert wird das Kräftemessen von Uli Hebel, an seiner Seite befindet sich Sascha Mölders als Experte. Übertragungsstart ist wenige Minuten vor dem Anstoß.

Um das Viertelfinale anzuschauen, benötigt Ihr ein Abonnement bei dem kostenpflichtigen Streaminganbieter. Zur Auswahl stehen Euch dort das Monatsabo, für das Ihr 14,99 Euro pro Monat zahlt, und das Jahresabo. Dieses kostet Euch 149,99 Euro.

DAZN hat neben der unter anderem auch die Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 im Live-Programm, hinzu kommen dann im Fußball auch noch Spiele der WM-Qualifikation sowie über den Fußball hinaus die NBA, die NFL, Motorsport, Tennis, Boxen und weitere interessante Sportarten.

Liverpool vs. Leicester City, Übertragung: Carabao Cup heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Liverpool - Leicester City

FC Liverpool - Leicester City Wettbewerb: Carabao Cup

Carabao Cup Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 22. Dezember 2021

22. Dezember 2021 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadion an der Anfield Road, Liverpool

Stadion an der Anfield Road, Liverpool Livestream: DAZN

