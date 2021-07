FC Liverpool - Kein Chiesa, kein Saul: Können sich die Reds diesen ruhigen Transfersommer leisten?

Es ist wieder diese besondere Zeit des Jahres: Das Transferfenster ist geöffnet. Wenn bei den Fans die Hoffnungen wachsen, die Spekulationen über die ganz großen Deals die Schlagzeilen beherrschen. Der FC Liverpool macht da im Sommer 2021 noch nicht so wirklich mit. Oder anders gesagt: Die Reds sind bis dato sicherlich nicht der Gewinner dieses Transferfensters.

Die vergangenen Monate waren sehr ruhig an der Anfield Road. Ende Mai war es, als Liverpool mit Ibrahima Konate den bislang einzigen Neuzugang für die kommende Saison offiziell vorstellte. Für 40 Millionen Euro kam der 22-jährige Innenverteidiger von RB Leipzig - aber auf weitere Neuzugänge warteten die Anhänger des 19-maligen englischen Meisters danach vergeblich. Und weil die neue Premier-League-Spielzeit schon in rund zwei Wochen beginnt, sorgt das allmählich für Unruhe.

Vor dem genaueren Blick darauf, warum Liverpool eigentlich sehr wohl noch Bedarf hat, neue Spieler dazuzuholen, sei das Positive eingeschoben: In puncto Abgänge war die laufende Transferperiode nämlich erfolgreich für Jürgen Klopp und Co. Gleich mehrere Streichkandidaten wurden an den Mann gebracht, der Kader ausgedünnt und durch die Verkäufe erzielte man wichtige Einnahmen in Höhe von insgesamt rund 35 Millionen Euro.

FC Liverpool smart in Sachen Verkäufe: "Sie verwandeln Wasser in Wein"

Für Harry Wilson zahlte Fulham 14 Millionen Euro, Marko Grujic wurde erneut an den FC Porto verliehen und bringt 2022 voraussichtlich eine Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro ein, wenn er fest zu den Portugiesen wechselt. Taiwo Awoniyi ging für 6,5 Millionen Euro fix zu Union Berlin, für Ersatzkeeper Kamil Grabara fand man mit dem FC Kopenhagen einen Käufer. Und für Liam Millar erhielt Liverpool vom FC Basel immerhin auch noch 1,5 Millionen Euro.

Gute Geschäfte, das muss man festhalten. Denn keiner jener Spieler hatte jemals bei einem Ligaspiel in Liverpools Startelf gestanden. Und es sah auch nicht so aus, als wäre das in absehbarer Zeit der Fall gewesen. All diese Spieler sind Anfang oder fast schon Mitte 20, haben ihren Marktwert durch gute Leistungen bei ihren Leihvereinen gehalten oder gar gesteigert. Für beide Seiten war es daher eine gute Entscheidung, dass sie ihre Laufbahn woanders fortsetzen und sich dort entfalten können.

Auch in den vergangenen Jahren leistete Liverpool in Sachen Spielerverkäufe stets gute Arbeit. Dominic Solanke (2019 für rund 21 Millionen Euro zu Bournemouth), Rhian Brewster (2020 für 26 Millionen Euro zu Sheffield United) oder Philippe Coutinho (2018 für 135 Millionen Euro zu Barcelona) sind einige Beispiele, die das belegen. Die Reds pochen auf angemessene Ablösesummen, nutzen das Leihsystem klug und gelten ohnehin als einer der smartesten Vereine im Business. "Sie verwandeln Wasser in Wein", sagt eine Quelle, die bei einem rivalisierenden Klub arbeitet. "Jedes Jahr fädeln sie Deals ein, bei denen man sich fragt: 'Wie haben sie das geschafft?'"

Aber neue Spieler einkaufen? Das war zuletzt ein deutlich schwierigeres Thema. Eines, das den Fans immer wieder Sorgenfalten auf die Stirn bringt, auch in diesem Sommer.

Liverpool-Transfers: Lösen zwei Deutsche Klopps Wijnaldum-Problem? © getty 1/45 Im vergangenen Sommer sorgte Liverpool mit Transfers von Diogo Jota und Thiago auf dem Transfermarkt für Aufsehen. Was machen die Reds in diesem Jahr? Und wer könnte Liverpool noch verlassen? Ein Überblick über die Gerüchtelage. © getty 2/45 FIXE ZUGÄNGE: Anstelle des im Winter von Schalke 04 ausgeliehenen Ozan Kabak landeten die Reds mit der Verpflichtung von RB Leipzigs Innenverteidiger IBRAHIMA KONATE einen ersten Coup. © getty 3/45 Liverpool machte von der Ausstiegsklausel des 22-Jährigen in Höhe von 40 Millionen Euro Gebrauch, die Ablöse könnte sich durch Bonuszahlungen noch um sechs Millionen Euro erhöhen. © getty 4/45 Mit Konate, Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk und dem ehemaligen Stuttgarter Nathaniel Phillips sind die Reds nach aktuellem Stand im defensiven Zentrum bestens besetzt. © getty 5/45 FIXE ABGÄNGE: Etwas anders sieht es im zentralen Mittelfeld aus. In GEORGINIO WIJNALDUM (30) verlässt ein absoluter Leistungsträger die Reds ablösefrei Richtung PSG. © getty 6/45 Klopp adelte ihn zum Abschied als einen der "klügsten Spieler, die ich jemals das Privileg hatte zu trainieren". Weitere Abgänge im Mittelfeldzentrum könnten folgen, weshalb der Gerüchte-Fokus bei den Reds besonders auf Zentrumsspielern liegt. © getty 7/45 MÖGLICHE ABGÄNGE: Dass NABY KEITA angesichts von nur 714 Einsatzminuten (auch wegen Corona und Verletzungen) in der vergangenen Saison nicht gerade glücklich mit seiner Situation an der Anfield Road ist, dürfte einleuchten. © getty 8/45 Wie die as berichtet, sei das Verhältnis mit Klopp angespannt, weshalb Keita einen Wechsel im Sommer anstrebe. Angeblich habe er sich bereits Atletico Madrid angeboten, dies sei für die Rojiblancos aber aktuell keine Option. © getty 9/45 Keitas Vertrag läuft noch bis 2023, aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen in den drei Jahren bei Liverpool ist die Interessentenliste jedoch offenbar nicht allzu groß. Im April kursierte das Gerücht, Leicester City sei interessiert. © getty 10/45 Konkret wurde es bis dato zwischen den Foxes und dem 29-Jährigen aber nicht. Dass die Reds auch nur einen Großteil der 60 Mio. Euro Ablöse, die sie an Leipzig zahlten, zurückbekommen, ist äußerst unwahrscheinlich. © getty 11/45 Deutlich lauter rumort es bezüglich eines Abnehmers von XHERDAN SHAQIRI, der wie Keita kaum Spielzeit bekommt, vertraglich noch bis 2023 gebunden ist und nun gemeinsam mit Berater und Bruder Erdin den Markt sondieren soll. © getty 12/45 Nach Angaben von Football Insider sollen drei Klubs beim Shaqiri-Management Interesse hinterlegt haben: Lazio und AS aus Rom und der FC Sevilla. 14 Millionen Euro sollen die Reds für den Schweizer fordern. © getty 13/45 Während eine Rückkehr Shaqiris nach Deutschland, wo er einst mit den Bayern das Triple holte, kein Thema aktuell ist, könnte sich MARKO GRUJIC wieder einem Bundesligisten anschließen. © getty 14/45 Wie das Liverpool Echo berichtet, spekuliere Liverpool auf einen "Bieterkrieg" der Interessenten - darunter namentlich nicht genannte deutsche Klubs - um eine möglichst hohe Ablöse für Grujic zu kassieren. © getty 15/45 Der 25 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler zeigte in zwei Leihjahren bei Hertha BSC (2018 bis 2020) starke Leistungen, kehrte zu den Reds zurück und wurde prompt an den FC Porto verliehen. Dort mal Stamm- und mal nur Reservespieler. © getty 16/45 Angesichts des Abgangs von Wijnaldum und des nahenden Keita-Abschieds könnte Grujic jedoch anstelle des Wechsels noch einmal einen Anlauf bei den Reds starten, um sich dort durchzusetzen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. © getty 17/45 Mehr als sich nur bei Liverpool durchzusetzen hat MOHAMED SALAH geschafft. Der Ägypter ist schon jetzt eine Vereinslegende - und das nach nur vier Jahren an der Anfield Road. © getty 18/45 125 Tore schoss er in 203 Spielen - sein letztes am 16. Mai. Die Frage ist: War's das jetzt? Antwort: Sehr wahrscheinlich nicht. Zwar soll Salah laut Mirror und Le Parisien PSG-Wunschspieler im Falle eines Mbappe-Wechsels sein, ... © getty 19/45 ... aber: Nach Angaben des ägyptischen Sportjournalisten Saif Zaher soll Salah bereits drei Angebote von Klubs während Transferperioden abgelehnt haben - darunter eines, das ihm das vierfache Gehalt eingebracht hätte. © getty 20/45 Um Geld gehe es Salah nicht und er habe abgelehnt, um seine Reise mit Liverpool fortzusetzen. Dass Salah seine Meinung diesbezüglich geändert hat, darüber ist aktuell rein gar nichts bekannt. © getty 21/45 Vor einer wesentlich ungewisseren Zukunft steht im Sommer TAIWO AWONIYI, der zunächst nach einer Leihe zu Union Berlin zu Liverpool zurückkehren wird. Zwar fühle sich der Nigerianer bei Union "sauwohl", wie Sportchef Ruhnert sagte, ... © getty 22/45 ... eine Verlängerung der Zusammenarbeit sei jedoch "alles andere als wahrscheinlich". Awoniyi besitzt darüber hinaus für die kommende Saison eine Arbeitserlaubnis in England, weshalb finanziell besser aufgestellte Klubs um ihn buhlen könnten. © getty 23/45 Nach Informationen von SPOX und Goal haben die Reds bereits mit sieben Klubs Kontakt bezüglich eines Transfers oder einer erneuten Leihe gehabt. Darunter Fulham, West Brom, Stoke, Stuttgart und Wolfsburg. © getty 24/45 Anderlecht ist bereits mit einem Angebot in Höhe von sechs Millionen Euro abgeblitzt. Liverpool fordert rund 9 Millionen für den Stürmer, der bei Union in 21 BL-Spielen fünf Tore erzielte und drei Vorlagen beisteuerte. © getty 25/45 Noch wahrscheinlicher als ein Awoniyi-Verkauf ist der von Torhüter LORIS KARIUS. Die Torwartsituation bei den Reds ist klar: Alisson ist gesetzt, mit Ersatzkeeper Adrian wurde kürzlich verlängert, dazu kommt Eigengewächs Kelleher. © getty 26/45 Karius, dessen Leihe bei Union am 30. Juni endet, wird erneut nicht zum Liverpool-Kader gehören - und angesichts seines 2022 auslaufenden Vertrags wird er wohl verkauft. Die Frage ist: Wohin? © getty 27/45 Zuletzt berichtete der kicker, dass der VfB Stuttgart Karius als Ersatz für den zum BVB gewechselten Gregor Kobel im Blick habe. Bei den Schwaben wird jedoch Florian Müller nun die neue Nummer eins. © getty 28/45 Ebenfalls keine Zukunft mehr an der Anfield Road haben soll DIVOCK ORIGI. Der Belgier machte sich mit seinem Tor gegen Barca in der CL 2019 unsterblich, bei den Reds spielte er zuletzt aber überhaupt keine Rolle mehr (536 Einsatzminuten). © getty 29/45 MÖGLICHE ZUGÄNGE: Der Fokus der Reds dürfte nach der Verpflichtung von Konate und dem Abgang von Wijnaldum auf der zentralen Mittelfeldposition liegen. Dabei stehen sogar zwei Deutsche im Fokus der Transfergerüchte. © getty 30/45 Einer davon soll Nationalspieler FLORIAN NEUHAUS sein. Wie Sport1 berichtet, habe es bereits erste Gespräche zwischen dem Gladbacher Mittelfeld-Regisseur und Liverpool gegeben. Das wäre eine Kehrtwende. © getty 31/45 Denn Neuhaus sagte erst kürzlich, dass er sich in Gladbach wohlfühle: "Dieses Gefühl muss ein neuer Klub erstmal überbieten." Danach galt ein Sommerwechsel als unwahrscheinlich, zumal auch die Bayern - wohl erst für 2022 - Interesse bekundet haben. © getty 32/45 Neuhaus dazu zu Sport1: "Ich kann mir auch vorstellen, ins Ausland zu wechseln. Ich muss nicht zum FC Bayern gehen." Der 24-Jährige soll in Gladbach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Mio. Euro haben, die für diesen Sommer aber nicht mehr gilt. © getty 33/45 Bedeutet: Sollte Liverpool für Neuhaus, dessen Vertrag bis 2024 gilt, bieten wollen, wird's teuer für Klopp und Co. Die etwas günstigere und Premier-League-erfahrene Alternative könnte PASCAL GROß sein. © getty 34/45 Wie tuttomercatoweb berichtet, seien die Reds auch an dem 30 Jahre alten Deutschen in Diensten von Brighton & Hove interessiert. Groß (Vertrag bis 2022) ist bei den Seagulls Leistungsträger, war in 137 Spielen an 40 Toren direkt beteiligt. © getty 35/45 Er kommt zwar aus seiner wohl besten Saison in der Premier League, allerdings ist Liverpool wohl eine Nummer zu groß für Groß - zumal Liverpool bei Wijnaldum nicht All-in ging, weil dieser nun - wie Groß - Anfang 30 ist. © getty 36/45 Gleiches gilt auch für AARON RAMSEY, der zuletzt über seine zwei "frustrierenden" Jahre bei Juventus aufgrund von Verletzungen bei FourFourTwo klagte und nach der EM mit einer Rückkehr nach England in Verbindung gebracht wird. © getty 37/45 Neben Ex-Klub Arsenal, Crystal Palace und Everton wird auch der FC Liverpool von italienischen Medien als Interessent für Ramsey genannt, lediglich 12 Mio. Euro soll Juve für Ramsey, dessen Vertrag 2023 ausläuft, fordern. © getty 38/45 Etwas konkreter soll die Sache zwischen Liverpool und LORENZO PELLEGRINI sein, wie die Corriere dello Sport und auch der Independent berichten. © getty 39/45 Demnach habe Liverpool der AS Roma bereits ein Angebot in Höhe von 30 Mio. Euro gemacht und somit die Ausstiegsklausel des 24 Jahre alten zentralen Mittelfeldspielers aktiviert. © getty 40/45 Der 24-Jährige gilt als idealer Wijnaldum-Ersatz mit noch etwas mehr Offensivdrang. Bei der Roma war er 2020/21 absoluter Leistungsträger (7 Tore, 6 Vorlagen), verletzte sich aber kurz vor EM-Start. © getty 41/45 RAPHINHA von Leeds United wäre anders als die bis dato genannten Kandidaten ein Mann für die offensiven Flügel. Nach Angaben der Yorkshire Evening Post seien die Reds "definitiv" interessiert, Kontakt gab es aber noch nicht. © getty 42/45 Der 24-Jährige war erst im Oktober des vergangenen Jahres von Rennes zu Leeds gewechselt (18,5 Mio. Euro) und spielte eine bärenstarke erste Premier-League-Saison (6 Tore, 9 Vorlagen in 30 Spielen). © getty 43/45 Ebenfalls ein neuer Mann für die Liverpooler Offensive könnte offenbar PATSON DAKA von RB Salzburg werden. Zuerst berichteten die Salzburger Nachrichten im März über das Interesse der Reds am 22-Jährigen. © getty 44/45 Nun soll es aber nach Angaben von Football Insider schon konkreter geworden sein. Demnach habe Liverpool bereits Kontakt mit Daka aufgenommen. Die Ablöse soll knapp 20 Millionen Euro betragen. © getty 45/45 Neben Liverpool sollen nach Mirror-Angaben auch Leicester City und Chelsea um Daka buhlen. Der Stürmer erzielte in 42 Spielen wettbewerbsübergreifend 34 Tore und lieferte zwölf Vorlagen. Im Schnitt traf er für RB alle 72 Minuten.

FC Liverpool im Mittelfeld: Wie will man die Wijnaldum-Lücke schließen?

Nun ist Konate, 22 und bereits mit reichlich Erfahrung in der Bundesliga und in Europa ausgestattet, sicherlich eine kluge und sinnvolle Verpflichtung. Ein typischer Liverpool-Transfer, an dem sie in Anfield in den nächsten Jahren viel Freude haben werden, der sich zudem im Trainingslager in Österreich bereits bestens in die Mannschaft eingefügt hat.

Zumal es das einzig richtige Vorgehen war, nach den Problemen der Vorsaison mit den langen verletzungsbedingten Ausfällen von Virgil van Dijk, Joel Matip und Joe Gomez einen neuen Innenverteidiger auf der Prioritätenliste ganz oben hinzuschreiben. Eine Situation wie im Januar, als Klopp im Abwehrzentrum plötzlich höchste Personalnot zu beklagen hatte, musste zwingend vermieden werden. Und mit der Verpflichtung Konates und der Rückkehr von van Dijk, Matip und Gomez dürfte diese Baustelle auch nachhaltig geschlossen sein.

Aber reicht das schon aus, um zum Angriff auf Meister Manchester City anzusetzen und sich die anderen Titelfavoriten wie Chelsea oder Manchester United vom Leib zu halten? Nein, vermutlich reicht das nicht. Denn es gibt andere Positionen, um die man sich in Liverpool auch noch kümmern sollte.

Zuallererst braucht es einen neuen Mittelfeldspieler. Mit Georginio Wijnaldum, der nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei zu Paris Saint-Germain wechselte, hat Klopp hier schließlich einen seiner konstantesten und verlässlichsten Spieler überhaupt verloren. Und ja, quantitativ ist Liverpool im Mittelfeldzentrum zwar gut besetzt. Aber qualitativ? Soll man darauf vertrauen, dass Naby Keita und Alex Oxlade-Chamberlain eine ganze Saison verletzungsfrei bleiben? Dass James Milner auch mit 35 noch regelmäßig auf höchstem Level performen kann? Dass der erst 20-jährige Curtis Jones einfach mal so in Wijnaldums Fußstapfen treten kann? Positiv formuliert könnte man das riskant nennen. Wenn man ehrlich ist, wäre es aber wohl eher naiv.

© getty Federico Chiesa spielte für Italien ein überragendes EM-Turnier.

FC Liverpool: Saul oder Chiesa derzeit utopisch

Klopps bevorzugte Besetzung für sein Mittelfeld ist und war bereits letzte Saison Fabinho in der Mitte, Jordan Henderson rechts und Thiago links von ihm. Wegen der vielen Ausfälle konnte er dieses Trio jedoch nur ein einziges Mal aufbieten - und Wijnaldum wurde inmitten all der Verletzungssorgen zu einer der ganz wenigen Konstanten. Der Niederländer wird an allen Ecken und Enden fehlen, daran besteht kein Zweifel.

Wie könnte man ihn mit einem Zugang ersetzen? Liverpool wurde auch diesen Sommer bereits mit so manchem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Mit Leicesters Youri Tielemans zum Beispiel, vor allem aber auch mit Saul Niguez von Atletico Madrid. Rund um Anfield war man allerdings jeweils rasch bei der Hand, wenn es darum ging, derlei Spekulationen zu dementieren. Finanziell seien Transfers in der Größenordnung von Tielemans oder Saul nicht zu stemmen, entweder hinsichtlich der Ablösesumme oder des zu zahlenden Gehalts - oder beidem zusammen.

Diese finanziellen Einschränkungen rühren auch daher, dass einige wichtige Vertragsverlängerungen anstehen. Van Dijk, Fabinho, Alisson und Mohamed Salah müssen allesamt mit neuen Arbeitspapieren ausgestattet werden, während Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain, Sadio Mane und Roberto Firmino in ihren zwei finalen Vertragsjahren angekommen sind.

Auf die Verantwortlichen wartet also viel Arbeit und die Verpflichtung eines hochkarätigen Spielers wird auf diese Weise noch einmal deutlich komplizierter. Man müsste sich vermutlich auf jüngere, entwicklungsfähige Akteure fokussieren, die zudem nicht den unbedingten Anspruch haben, auf Anhieb garantiert Teil der Stammelf zu sein.

Federico Chiesa: Leistungsdaten im Verein 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Gespielte Minuten Serie A 33 9 9 2.469 Champions League 8 4 1 552 Coppa Italia 4 2 1 101 Supercoppa Italiana 1 - - 45 GESAMT 46 15 11 2.469

© getty Georginio Wijnaldum verließ Liverpool in Richtung PSG.

FC Liverpool: Schleppende Weiterentwicklung im Kader seit CL-Triumph

Das gilt natürlich auch für die Suche nach einer notwendigen Verstärkung für die Offensive. In italienischen Medien kursierte zuletzt das Gerücht über ein Interesse an Europameister Federico Chiesa. Dieses kann man allerdings getrost ignorieren: Klar, Liverpool mag den Spieler, hat ihn während seiner Zeit in Florenz auch genau beobachtet. Allerdings könnte man Chiesas Ablöse in diesem Sommer keinesfalls bezahlen, während Juventus ohnehin kaum bereit sein wird, den Flügelspieler zu verkaufen.

Die schleppende Weiterentwicklung von Liverpools Kader, die seit dem Champions-League-Triumph 2019 zu beobachten ist, dürfte also weitergehen. Im Sommer nach dem Gewinn des Henkelpotts tätigte man keinen einzigen großen Transfer, im Januar danach kam mit Takumi Minamino ein Spieler, der nicht Top-Niveau verkörpert.

Klar ist jedenfalls, dass frisches Blut auch für den Angriff noch benötigt wird. Minamino hat bis dato ebenso wenig wie Divock Origi oder der ohnehin vor einem Abgang stehende Xherdan Shaqiri nachweisen können, dass er über einen längeren Zeitraum ein Leistungsträger in Liverpools Offensive sein kann.

Firmino ließ vergangene Saison indes die Form der Vorjahre zuweilen vermissen, zudem geht er genau wie Salah und Mane auf die 30 zu. So gut die Drei auch sind, sie stehen bereits vor der fünften Saison, in der sie Klopps offensive Dreierreihe bilden. Diogo Jota hat zwar frischen Wind gebracht, die Reds brauchen aber zumindest noch eine weitere verlässliche Option für den Angriff.

Klopps Sprüche: "Den Weidenfeller müssen wir uns schönsaufen" © getty 1/38 Jürgen Klopp feiert am heutigen Mittwoch seinen 54. Geburtstag. Der Liverpool-Trainer hat schon viele spannende und witzige Dinge gesagt. SPOX blickt auf seine besten Sprüche - die Liste ist lang. © imago images / PA Images 2/38 Nach der ersten Meisterschaft des FC Liverpool nach 30 Jahren: "Wir sind die Champions in England, in Europa und der ganzen Welt. Wir haben vier wirklich wichtige Pokale gewonnen." © imago images / PA Images 3/38 "Ich bin normalerweise keine Person, die Bilder braucht, aber ich werde ein Bild mit allen vier Trophäen machen." © getty 4/38 Nach einem 4:3-Sieg über City haut Klopp einen Denglisch-Klassiker a la "fox-devils-wild" raus. In weiser Voraussicht beugt er möglicher Kritik an der Defensivleistung mit einer Botschaft vor: "He can blow up my boots." © getty 5/38 Klopp nach dem verrückten Last-Minute-Weiterkommen mit dem BVB im CL-Viertelfinale gegen Malaga: "Das war so großartig, die Leute freuen sich ein zweites Loch in den Allerwertesten." © getty 6/38 Auf die Frage, ob es in Dortmund schwieriger ist: "In Mainz könnte ich einen Haufen auf die Ludwigstraße machen und alle würden sagen: Super, Kloppo!" © getty 7/38 "Sie fragen mich, wie motiviert die Spieler sind? Ich kann nur eine Aussage darüber treffen, wie motiviert ich bin. Und wenn man das in Flaschen abfüllt, dann kommt man in den Knast, wenn man es verkauft." © getty 8/38 Klopp auf die Frage eines Schalke-Fans, wie man deutscher Meister werde: "Wie soll ich einem Blinden erklären, was Farbe ist?" © getty 9/38 "Im Spiel denken die Spieler ab und zu selbständig, und man sieht ja, was dabei raus kommt." © getty 10/38 "Ich bin – das wird nun überraschen – nicht blöd! Ich merke, wenn ich Glück habe. Und der BVB ist ein Geschenk!" © getty 11/38 Im Anschluss an das spektakuläre 5:4 von Liverpool gegen Norwich, bei dem Klopps Brille zu Bruch ging: "Ich habe normalerweise immer eine zweite Brille dabei. Aber die ist schwer zu finden – ohne Brille." © getty 12/38 Über das Publikum beim BVB: "In Dortmund ist Fußball nicht die schönste Nebensache der Welt. Es ist die Hauptsache." © getty 13/38 Über die Rivalität zu Jose Mourinho: "Wenn man nicht gerade Schiedsrichter oder Journalist ist, kann Jose ein netter Kerl sein." © getty 14/38 Nach einem Kopfballtor von Shinji Kagawa auf die Nachfrage, ob der Japaner am Kopfballpendel trainiert habe: "Nein, so tief kann man das gar nicht einstellen." © getty 15/38 Nach einem 1:1 im Jahr 2011 gegen Borussia Mönchengladbach: "Wir haben uns entschieden, den Verein nicht aufzulösen, obwohl wir unentschieden gespielt haben." © getty 16/38 Nach Dortmunds Meisterschaft 2011: "Wenn du das Glück an dem Tag eingesammelt und in die Welt hinausgeschossen hättest, dann hätte noch ganz China gegrinst." © getty 17/38 Klopp über Mario Götzes Wechsel zu den Bayern: "Er ist der Wunschspieler von Guardiola. Wenn jemand Schuld hat, dann wohl ich. Aber ich kann mich leider nicht 15 Zentimeter kleiner machen, spanisch lernen und Tiki-Taka spielen statt wildes Umschaltspiel." © getty 18/38 Über einen Einsatz von Kevin Großkreutz im Derby gegen Schalke: "BVB-Fan zu sein, ist kein Grund für einen Startplatz im Team. BVB-Fans sind wir alle." © getty 19/38 In Zeiten der Dortmunder Krise im Winter 2014: "Ich stehe voll in der Verantwortung. Ich werde nicht einfach hinwerfen und mir aus der Distanz angucken, was die Jungs so treiben." © getty 20/38 "Ich habe meinen Spielern in der Pause gesagt: 'Wenn wir schon mal hier sind, können wir doch eigentlich auch ein bisschen Fußball spielen.'" © getty 21/38 "Beim ersten Interview war ich sehr enttäuscht. Beim zweiten zehn Minuten später ging es schon besser. Wenn ich noch eine halbe Stunde warte, dann habe ich wahrscheinlich das Gefühl, dass wir gewonnen haben." © getty 22/38 "Ich habe es in meiner aktiven Karriere leider nicht geschafft, auf dem Platz das zu bringen, was sich in meinem Gehirn abgespielt hat. Ich hatte das Talent für die Landesliga und den Kopf für die Bundesliga - herausgekommen ist die 2. Liga." © getty 23/38 Klopp über seinen 0815-Look: "In Germany I have a o-eight-fifteen face like everybody. Many people look like me. I’m not the best shaver in the world, funny hairstyle, glasses…" © getty 24/38 Klopp über Reus' und Aubameyangs Batman-Torjubel: "Der Einzige, der das wirklich gar nicht witzig fand, war Marcel Reif, aber der findet in seinem Leben sowieso nichts mehr witzig." © getty 25/38 Klopp auf eine Interview-Frage von Arnd Zeigler: "Den Roman Weidenfeller müssen wir uns schon ab und zu schönsaufen" © getty 26/38 Klopp nach der Nominierung zahlreicher seiner Spieler für ein Länderspiel: "Ich mag Jogi Löw. Ich benutze sein Deo, sein Shampoo..." © getty 27/38 Klopp über das Verletzungspech des FC Liverpool: "I didn’t know this word before I came to England, but hamstring is the shit word of the year for me. It’s always hamstring, hamstring, hamstring…" © getty 28/38 Klopp über einen Ausraster in Richtung des Schiedsrichters: "Ich bin ein Idiot. Dafür muss ich mich entschuldigen." © getty 29/38 Klopp auf eine allzu verfrühte Frage nach der Meisterschaft: "Freunde der Südsee, geht mir damit nicht auf den Sack!" © getty 30/38 Klopp über den verletzten Mats Hummels: "Wir werden auf ihn warten wie eine gute Ehefrau, die auf ihren Mann wartet, der im Knast sitzt." © getty 31/38 Klopp zu einem Journalisten, der ihn aufgefordert hatte, keine Floskeln zu gebrauchen: "Ich sehe Sie hier zum ersten Mal, aber direkt eine Forderung zu stellen, was ich zu sagen habe. Hut ab! Welches Ressort? Tierfilme? Sport, oh, alles klar." © getty 32/38 "Ich vergleiche das mit einem Bobrennen am Königssee. Wir haben eine super Startzeit hingelegt. Sollen wir deshalb unterwegs aussteigen und erzählen, wie gut wir gestartet sind?" © getty 33/38 Klopp im Vorfeld des T-Home-Cups: "Was kann man da gewinnen? Eine DSL-Telefonleitung? Ich ziehe nämlich gerade um." © getty 34/38 Klopp nach einer sehr unglücklichen Niederlage gegen ManUnited: "It's not a wish concert. We have to work with what we have." © getty 35/38 Klopp nach dem Einzug ins Champions-League-Finale: "Wenn ich ihnen heute keine Feier erlauben würde - ich wäre ja der absolute Vollhorst." © getty 36/38 Klopp über sein Verhalten am Spielfeldrand: "Manchmal erschrecke ich mich selbst, wenn ich die Bilder im TV sehe." © getty 37/38 "Wenn die Zuschauer Emotionen wollen, du aber Rasenschach anbietest, muss sich einer von beiden ein neues Stadion suchen." © getty 38/38 Klopp über einen Dortmunder Sieg bei den Bayern: "Als der BVB das letzte Mal hier vor 19 Jahren gewonnen hat, wurden die meisten meiner Spieler noch gestillt."

FC Liverpool: Wird der Sommer 2022 groß?

Was der aktuelle Kader in dieser Hinsicht hergibt? Während der Vorbereitung kam die Idee auf, dass sich Oxlade-Chamberlain mal auf der Neun probiert. Ein Experiment, dessen Gehalt erst noch abgewartet werden muss.

Der erst 16-jährige Kaide Gordon hat diesen Sommer bisher einen guten Eindruck hinterlassen, das 18-jährige Top-Talent Harvey Elliott soll ab kommender Saison verstärkt eingebaut werden. Wunderdinge darf man von ihnen jedoch nicht erwarten, vielmehr brauchen sie Zeit, um sich zu entwickeln, Fehler zu machen und daraus zu lernen - Voraussetzungen, die bei einem Top-Klub der Premier League kaum gegeben sind.

Es wäre daher eine große Überraschung, sollte Liverpool bis zum Ende des Transferfensters tatsächlich keinen neuen Spieler mehr verpflichten. Wenngleich im Umfeld des Klubs viele schon vom Sommer 2022 als perfekten Zeitpunkt für die nächsten ganz großen Deals sprechen.

