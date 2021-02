Jürgen Klopp über erstes Liverpool-Spiel: "Sahen alle aus wie Captain Picard"

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich an sein erstes Spiel mit den Reds im Oktober 2015 erinnert - und dabei auf humorvolle Art und Weise die Team-Bekleidung mit dem damaligen Gegner Tottenham Hotspur verglichen.

"In meinem ersten Spiel gegen Tottenham habe ich den Gegner beim Warmmachen beobachtet", sagte Klopp in der DAZN-Dokumentation "The End Of The Storm". Er schob nach: "Tottenham hat gut ausgesehen, alle in dunklem Blau, Harry Kane, Dele Alli - alles sah bereit aus."

Ganz im Gegensatz zu seinen Schützlingen offenbar. "Dann habe ich mich umgedreht und dachte: 'Wow. Wir sehen alle aus wie Captain Picard.' Die Klamotten waren in den falschen Größen und haben den Spielern nicht gepasst. Und ich habe mir gedacht: "Wie kann es sein, dass das Spiel noch nicht einmal angefangen hat, und du trotzdem schon nur der Zweitbeste bist?"

Am nächsten Tag habe er eigenen Angaben zufolge ein Meeting einberufen. "Ich habe gefragt: 'Okay, was können wir sofort ändern?' Weil ich wirklich denke, dass diese Sachen wichtig sind."

Trotz der nicht zufriedenstellenden Klamotten sprang für Liverpool bei Klopps Debüt immerhin ein 0:0 gegen die Spurs heraus. Fast fünfeinhalb Jahre später kann Klopp mit dem LFC auf eine prestigeträchtige Titelsammlung blicken. Auf den Champions-League-Sieg im Sommer 2019 folgte vergangenes Jahr die erste englische Meisterschaft seit 30 Jahren.