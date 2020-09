Ilkay Gündogan positiv auf das Coronavirus getestet

Ilkay Gündogan ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte sein Verein Manchester City aus der englischen Premier League am Montag mit. Laut Klubangaben muss sich der 29-Jährige nun in eine zehntägige Quarantäne begeben. Es ist die erste bekannte Covid-19-Infektion eines deutschen Nationalspielers.

"Jeder im Klub wünscht Ilkay eine schnelle Genesung", hieß es im offiziellen Statement von Manchester City. Damit wird Gündogan am Montagabend (21.15 Uhr im Liveticker) zum Saisonauftakt Manchesters bei den Wolverhampton Wanderers fehlen.

Der eigentliche Start in die neue Spielzeit in der Vorwoche gegen Aston Villa war wegen Citys Einsatz in der Champions League im August verschoben worden.

Bereits Anfang September hatte die Mannschaft in Riyad Mahrez und Aymeric Laporte zwei positive Fälle zu vermelden gehabt. Gündogan hatte zuletzt mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 3. und 6. September in der Nations League gegen Spanien und in der Schweiz auf dem Platz gestanden.