Premier League: FC Everton - Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Blau trifft auf himmelblau: Der FC Everton empfängt am 7. Spieltag der englischen Premier League Guardiola-Team Manchester City. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel im Fernsehen, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem 8:0-Kantersieg gegen Watford will Manchester City auch gegen Everton wieder ein Schützenfest feiern.

FC Everton - Manchester City: Anstoßzeit, Schiedsrichter und Veranstaltungsort

Das Duell zwischen den Mannschaften von Marco Silva und Pep Guardiola wird um 18.30 angepfiffen. Der Unparteiische der Partie ist FIFA-Schiedsrichter Michael Oliver.

Schaustätte des Spektakels ist der altehrwürdige Goodison Park in Liverpool. Das ursprünglich 1892 erbaute Stadion bietet Platz für 39.221 Zuschauer.

© getty

Premier League: So seht Ihr Everton gegen City im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen in dieser Saison beim Pay-TV-Sender Sky. Das Spiel zwischen den Toffees und den Citizens seht Ihr also exklusiv beim Bezahlsender.

Solltet Ihr das Spiel nicht am Fernseher verfolgen können, bietet Euch Sky auch einen Livestream an. In der Sky-Go-App könnt Ihr das Spiel auch auf dem Tablet oder Smartphone ansehen.

© getty

FC Everton gegen Manchester City im SPOX-Liveticker

Aber auch ohne kostenpflichtiges Sky-Abonnement verpasst Ihr kein Highlight aus dem Goodison Park: Mit dem SPOX-Liveticker verpasst Ihr kein Tor und keine Traumparade beim Duell zwischen Everton und Manchester City.

Premier League: Der siebte Spieltag im Überblick

Das Topduell des Spieltags findet am Montag statt. Manchester United, das unter der Woche im Carabao Cup - den ihr auf DAZN sehen könnt - erst im Elfmeterschießen gegen Drittligist Rochdale weitergekommen ist, empfängt im Old Trafford den FC Arsenal.

Datum Heim Gast Samstag, 28.9., 13.30 Uhr Sheffield United FC Liverpool Samstag, 28.9., 16 Uhr Aston Villa FC Burnley Samstag, 28.9., 16 Uhr AFC Bournemouth West Ham United Samstag, 28.9., 16 Uhr FC Chelsea Brighton & Hove Albion Samstag, 28.9., 16 Uhr Crystal Palace Norwich City Samstag, 28.9., 16 Uhr Tottenham Hotspur FC Southampton Samstag, 28.9., 16 Uhr Wolverhampton Wanderers FC Watford Samstag, 28.9., 18.30 Uhr FC Everton Manchester City Sonntag, 29.9., 17.30 Uhr Leicester City Newcastle United Montag, 30.9., 21 Uhr Manchester United FC Arsenal

Premier League: Die aktuelle Tabelle

Während Rivale Liverpool bisher alle Spiele gewonnen hat, hat City ein Unentschieden gegen Tottenham und eine überraschende Niederlage gegen Norwich einstecken müssen. Die Citizens liegen damit bereits fünf Punkte hinter den Reds.