Serbien vs. Schweiz, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Der 3. Spieltag der Nations League hat auch am heutigen Samstag (12. Oktober) einiges zu bieten, so auch das Spiel zwischen Serbien und der Schweiz im Gradski stadion Dubocica in der serbischen Stadt Leskovac. Der Pfiff zum Anstoß ertönt um 20.45 Uhr.

Während die Serben durch das Unentschieden gegen Spanien einen Punkt auf dem Konto haben, warten die Eidgenossen immer noch auf den ersten Zähler in der Gruppe A4.