"Wie eine zerfallende Hochzeitstorte": Presse zerlegt England-Stars nach Debakel

Roy Keane zeigt wenig Verständnis für Trainer Carsley

England hatte ohne Stürmer Harry Kane insbesondere in der Offensive enttäuscht. Auch Dominic Solanke und Ollie Watkins hatten nicht in der Startelf gestanden. Vorne starteten dafür Phil Foden und Jude Bellingham.

Anschließend gab Carsley an, dass er die neue Formation für rund 20 Minuten einstudiert habe. Daran wolle er womöglich auch in Zukunft festhalten: "Er ist definitiv eine Option für die Zukunft. Wenn man jemanden von Kanes Qualität hat, ist das natürlich ausgeschlossen, wenn er verfügbar ist. Aber in Zukunft muss man den Mut und die Fähigkeit haben, Dinge auszuprobieren."

Roy Keane, Legende von Manchester United, zeigte dafür nur wenig Verständnis. "Die Worte der letzten zwei Monate bei England sind Freiheit, Stil und Angriffsspieler - Freiheit ist das neue Schlagwort, das neue Knoblauchbrot!", sagte er. Zunächst müsse man "immer noch die Grundlagen des Fußballs beherrschen".

Am kommenden Sonntag gastiert die Nationalmannschaft Englands bei Finnland. Mit sechs Punkten beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Griechenland drei Zähler.