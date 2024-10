Nations League: Three Lions blamieren sich in Griechenland - glanzloser Pflichtsieg für Frankreich

© getty

Dank Doppelpack: Haaland steigt zu Norwegens Rekordtorjäger auf

Starangreifer Erling Haaland ist zu Norwegens Rekordtorschützen aufgestiegen. Der Ausnahmestürmer erzielte in seinem 36. Länderspiel beim 3:0 (1:0) der Norweger in der Nations League gegen Slowenien einen Doppelpack und zog mit nun 34 Treffern am bisherigen Rekordhalter Jörgen Juve (33) vorbei.

Beim ungefährdeten Erfolg in Oslo traf neben dem früheren BVB-Profi (7./62.) auch der Ex-Leipziger Alexander Sörloth (52.). Haaland setzte damit zudem seinen beeindruckenden Lauf in dieser Saison fort: Für Manchester City hat er in der Premier League bislang in sieben Partien zehn Treffer erzielt.

In der Nations League führt Norwegen die Gruppe 3 in Liga B mit sieben Punkten an. Am Sonntag (20.45 Uhr) ist das Team um Haaland bei Ralf Rangnicks Österreichern in Linz gefordert.