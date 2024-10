England-Job von Thomas Tuchel erspart dem FC Bayern München hohe Millionensumme

Thomas Tuchel soll WM-Pokal nach England holen

In England soll Tuchel hingegen rund sechs Millionen Euro pro Jahr für seine Mission verdienen, 2026 die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu gewinnen und den WM-Pokal nach 60 Jahren Abstinenz zurück in das Mutterland des Fußballs zu holen.

Der FC Bayern hatte während der vergangenen Spielzeit entschieden, sich von Tuchel zu trennen und einen neuen Weg zu gehen.

Nach einer zunächst erfolglosen Trainersuche wurden zwischenzeitlich aber sogar nochmal Gespräche mit Tuchel über eine Weiterbeschäftigung geführt. Eine Einigung blieb jedoch aus.

Gegen wen Tuchel sein Debüt als England-Trainer feiern wird, ist derzeit noch offen. Zunächst einmal stehen für seine baldige Mannschaft im November die letzten beiden Spiele in der Nations League an.