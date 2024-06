Argentinien, Kader bei der Copa América 2024: Wer steht neben Lionel Messi noch im Aufgebot und wer fehlt? Die Angreifer

Angeführt von Lionel Messi verfügt die Albiceleste weiterhin über einen Weltklasse-Sturm.

Scaloni hat Angel Di Maria wahrscheinlich ein letztes Mal für ein großes Turnier berufen. Youngster Alejandro Garnacho von Manchester United und Nico Gonzalez von der Fiorentina könnten ebenfalls in der Startelf stehen.

Julian Álvarez und Lautaro Martinez befinden sich derweil im internen Zweikampf um einen Platz in der Startelf - was für ein Luxus! Weltmeister Paulo Dybala wurde wie schon öfter in den letzten Jahren nicht nominiert.