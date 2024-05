Platz 1 und 2 kamen für lau! Europas beste Neuzugänge der Saison 2023/24 im Ranking

© Getty Images

Platz 20: Xavi Simons - RB Leipzig (Leihe)

Das zweite erfolgreiche Leihgeschäft für Xavi Simons, der schon in seiner Zeit bei der PSV in der Saison 2022/23 in der Eredivisie für Furore gesorgt hatte. In einer guten Saison bei RB Leipzig zeigte er mit zehn Toren und 13 Assists sein enormes Potenzial.

Wo der vielseitige Offensivspieler die nächste Saison verbringen wird, bleibt abzuwarten, da Paris Saint-Germain Simons angeblich für ein weiteres Jahr ausleihen möchte. Klar ist jedoch, dass Simons in der Lage ist, dem Hype gerecht zu werden, der ihn seit seiner Zeit in La Masia umgibt.