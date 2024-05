PSG gibt offenbar 100-Millionen-Euro-Angebot für Serie-A-Star ab

PSG will offenbar auch in diesem Sommer tief in das Portemonnaie greifen: Laut der Gazzetta dello Sport haben die Pariser ein Angebot über 100 Millionen Euro für Khvicha Kvaratskhelia von Napoli abgegeben.

Anzeige

PSG sieht in ihm laut dem Bericht den idealen Kandidaten, um seine Offensive zu verbessern, insbesondere um sich wieder für die Champions League zu qualifizieren, wo Napoli in der nächsten Saison nicht vertreten sein wird. Der 23-jährige Georgier und sein Vater haben laut der italienischen Zeitung allerdings nicht den Wunsch geäußert, Napoli zu verlassen. Sie sind der Meinung, dass eine weitere Saison im Verein der Entwicklung des Linksaußen förderlich sein könnte. Zumal der Vertrag von Kvaratskhelia noch bis 2027 läuft. Neapels Präsident Aurelio De Laurentiis soll mit Kvaratskhelias Agenten Mamuka Jugeli Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung geführt hat. Derzeit befinden sich die Parteien aber wohl in einer Sackgasse, denn Napoli bietet demnach vier Millionen Euro plus Prämien, während Kvaratskhelia ein Grundgehalt von mindestens fünf Millionen Euro fordert. Kvaratskhelia ist in dieser Saison einer der wenigen Napoli-Profis in starker Form und hat in 44 Spielen wettbewerbsübergreifend 11 Tore erzielt und neun Vorlagen gegeben.

Artikel und Videos zum Thema