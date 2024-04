Niederlande, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot von Holland und wer fehlt?

Kader der Niederlande für die EM: Diese Stars fehlen wahrscheinlich

Der einzige Niederländer, der aktuell für die EM nicht in Frage kommt, ist Sven Botman, der sich im März in einem Spiel eine Kreuzbandverletzung zuzog. Aufgrund der guten Auswahl an Innenverteidigern hätte er es aber möglicherweise ohnehin nicht in den Kader geschafft. Sein Aus ist nun bestätigt, sein Comeback wird erst 2025 passieren.