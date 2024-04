Wegen der Super League: PSG-Boss macht klare Ansage an Barça-Präsident Joan Laporta

Der FC Barcelona und Real Madrid sind die einzigen beiden Vereine, die nach der missglückten Einführung der europäischen Super League im Jahr 2021 noch immer an deren Umsetzung interessiert sind.

Das angedachte Projekt kollabierte schnell, als sich eine ganze Reihe von Vereinen aufgrund der heftigen Reaktionen der Fans zurückzog. Barça-Präsident Joan Laporta unterstützt die Idee nach wie vor, jetzt gab es aber prominenten Gegenwind: Von Nasser Al-Khelaifi wurde sie gar als "dumm" bezeichnet, als die beiden am Rande des Champions-League-Duells zwischen PSG und Barcelona aufeinandertrafen.

Gegenüber El Mundo sagte Al-Khelaifi: "Ich habe ihn gefragt: 'Wann gibst du die dumme Super-League-Idee auf?' Ich bin sicher, dass er sie aufgeben wird. Es ergibt keinen Sinn." Der PSG-Boss weiter: "Ich habe immer gesagt, dass es die Super League nicht geben wird. Die Champions League ist für alle der beste Wettbewerb der Welt, und diese Vereine (Barcelona und Real Madrid) spielen in der Champions League, weil sie wissen, wie wichtig sie ist."

Die Hoffnungen von Barca und Madrid auf die Gründung einer Super League wurden im Dezember gestärkt, als der Europäische Gerichtshof entschied, dass das Verbot abtrünniger Ligen gegen EU-Recht verstößt.

Laporta behauptet, dass ein solcher Wettbewerb bereits in der nächsten Saison ins Leben gerufen werden könnte. In seinen Augen gäbe es 15 Vereine, die bereit wären, sich der Super League anzuschließen. Eine Reihe der von ihm genannten Mannschaften, darunter Ajax, Feyenoord und Roma, wiesen die Behauptungen des Barcelona-Präsidenten umgehend zurück.

Durch den Sieg von PSG gegen Barcelona hat sich das Ligue-1-Team einen Platz im Halbfinale der Champions League gegen Borussia Dortmund gesichert. Beide Teams werden auch in der nächsten Saison in der neuen Champions League spielen: PSG steht kurz vor einem weiteren französischen Titel, Barça ist derzeit Zweiter in LaLiga.