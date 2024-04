Warum Carlo Ancelotti seine Spieler "angelogen" hat: Toni Kroos erzählt amüsante Anekdote von Real Madrid

"Carlo hat letzte Woche vor dem Spiel gesagt: 'Wenn wir das gewinnen, sind wir durch.' Einfach, weil das immer so ein bisschen ein ekliges Spiel sein kann. Beim Clasico ist die Motivation eh da, aber Mallorca ...", erzählte Kroos in seinem Podcast Einfach mal Luppen. Nach dem 1:0-Sieg gegen RCD Mallorca sei Ancelotti aber in die Kabine gekommen und habe gesagt: "Ich hab euch angelogen. Wenn wir nächste Woche gewinnen, ist es durch."

Real siegte daraufhin im Clasico gegen den FC Barcelona dank eines Treffers von Jude Bellingham in der Nachspielzeit. Ancelottis Reaktion? "Danach hat er gerade gesagt, er muss drei Sachen sagen. Erstmal: Glückwunsch. Zweitens: Es ist erst durch, wenn wir Freitag gegen Sociedad gewinnen - und alle haben gesagt 'ah'. Und das dritte war: Zwei Tage frei."

Real rangiert in der Tabelle der spanischen Primera Division sechs Spieltage vor dem Saisonende elf Punkte vor Barcelona. Sofern der Verfolger alle Spiele gewinnt, braucht Real für den Titel demzufolge noch drei Siege. Am Freitag sind die Königlichen bei Real Sociedad San Sebastian zu Gast.