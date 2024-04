"Immer nur am Reden": Dokumentation enthüllt Brandrede von Ex-Barca-Star Cesc Fabregas

Fans werden Cesc Fabregas in einem ganz neuen Licht sehen, wenn ein anstehender Dokumentarfilm über seinen Weg als Trainer veröffentlicht wird. Der sonst so sanftmütige ehemalige Mittelfeldspieler des FC Barcelona, des FC Arsenal und des FC Chelsea ist dabei zu sehen, wie er sich die Jugendmannschaft von Como in einer explosiven Kabinenrede vorknöpft.

Dabei hört man Fabregas außer sich vor Wut schreien: "Das ganze Spiel am Reden. Spielt! Bringt die Bälle aufs Feld und spielt! Nicht immer nur reden! 'Warum du ... warum ich?' Wenn ihr einen Fehler macht, dann müsst ihr den abhaken! Aber ihr seid verdammt nochmal immer nur am Reden, statt zu spielen!" Nachdem er seine Spielerkarriere im Alter von 36 Jahren beendet hatte, begann Fabregas seine Trainertätigkeit in Como. Der ehemalige spanische Nationalspieler, der zusammen mit dem ehemaligen Arsenal-Stürmer Thierry Henry in den Verein investiert hat, übernahm im November 2023 interimsweise das Amt des Trainers der ersten Mannschaft. Anschließend wurde er bis Saisonende durch Osian Roberts ersetzt, da er nicht über die erforderlichen Trainerqualifikationen verfügt. Fabregas bleibt Teil des Trainerstabs, während er parallel seinen Trainerschein macht. Die Mannschaft ist aktuell Zweiter in der Serie B, drei Punkte hinter Tabellenführer Parma. Bei noch vier ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung im Aufstiegsrennen drei Punkte auf Verfolger FC Venedig.

