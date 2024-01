Transfers und Gerüchte am 2. Januar: Drei Trainerkandidaten für den 1. FC Köln

© getty

Paxten Aaronson

Steht der Amerikaner in Diensten von Eintracht Frankfurt vor einem Wechsel zu Red Bull Salzburg? In den sozialen Medien macht ein Foto die Runde, dass ihn in einer Jacke mit dem Salzburg-Logo zeigt. Die Rede ist von einer Leihe. Der 20-Jährige war im Januar 2023 aus Philadelphia nach Frankfurt gewechselt. In der Hinrunde kam er auf 14 Pflichtspiele (374 Minuten).