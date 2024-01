FC Bayern, News und Gerüchte: Brisanter Bericht über Thomas Tuchel, Thilo Kehrer kommt wohl nicht zum FCB

© getty

FC Bayern, News: Neuzugang Bryan Zaragoza verbreitet emotionale Botschaft

Granadas Offensivspieler Bryan Zaragoza, der im kommenden Sommer zum FC Bayern wechseln wird, hat mit emotionalen Worten auf das Jahr 2023 zurückgeblickt.

"Es wird mir immer in Erinnerung bleiben - der Aufstieg in LaLiga mit dem FC Granada, das Debüt bei der spanischen Nationalmannschaft und die Unterschrift bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern", schrieb Zaragoza bei Instagram und fügte an: "Danke an alle Menschen, die mich begleitet haben. Lasst uns 2024 weiter wachsen."

Zaragoza war vergangenen Sommer mit Granada in LaLiga aufgestiegen und ist in dieser Saison einer der Shootingstars im spanischen Oberhaus. Im Oktober feierte der 22-Jährige sein Nationalmannschaftsdebüt für Spanien, Anfang Dezember wurde sein Wechsel zu den Bayern offiziell. Ab kommender Saison wird er das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragen, der wohl 13 Millionen Euro an Ablöse zahlt.