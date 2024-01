Ein Ex-PSG-Star für Barça und eine spektakuläre Rückkehr bei Real Madrid? Zehn Transfers, die im Januar Sinn ergeben würden

© getty

Gio Reyna: Von Borussia Dortmund zum FC Brentford

Dortmund ist ein fantastischer Ort für einen jungen Spieler, um seine Fähigkeiten zu verbessern, daher wechselte Gio Reyna auch einst dorthin. Doch die Karriere des Amerikaners ist im Signal Iduna Park ins Stocken geraten.

Der vielseitige offensive Mittelfeldspieler stand in dieser Saison nur in einem Bundesligaspiel in der Startelf und kam in der Champions League nur 20 Minuten zum Einsatz, als Borussia Dortmund durch den Sieg in der diesjährigen "Todesgruppe" in die K.o.-Phase einzog. Es ist also klar, dass Edin Terzic auf Reyna verzichten kann, denn der BVB-Boss gab öffentlich zu, dass der US-Amerikaner in der Hackordnung für die Rolle der Nummer 10 hinter Marco Reus und Julian Brandt steht.

Terzic ist derzeit unter Druck, da Dortmund in der Liga schlecht da steht, und ein Trainerwechsel könnte Reynas Aussichten auf einen Platz in der Stammelf verbessern. Aber es ist nicht schwer, zu dem Schluss zu kommen, dass es besser wäre, den BVB im Winter zu verlassen, zumindest auf Leihbasis.

Einige Premier-League-Klubs sollen an Reyna interessiert sein und es würde nicht überraschen, wenn Brentford einer von ihnen wäre, wenn man bedenkt, welche Probleme die Offensive derzeit hat. Das Gtech Community Stadium könnte für Reyna der perfekte Ort sein, um seine Karriere neu zu starten, denn Thomas Frank ist ein hervorragender Trainer, der mit seinem offensiven Spielstil das Beste aus dem 21-Jährigen und seinen beeindruckenden Dribbelkünsten herausholen könnte.