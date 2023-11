"Willkommen in der Hölle!" Wenn Fußballer zu Hassobjekten werden

In der Geschichte des Fußballs kommt es immer wieder vor, dass einstige Helden von Klubs und Fans durch Vereinswechsel in Ungnade fallen und plötzlich zum Hassobjekt einer ganzen Anhänger-Szene werden. Wir blicken auf einige dieser gefallenen Helden.

Wenn Paris Saint-Germain am Dienstag beim AC Milan gastiert, dann könnte es für den Keeper des französischen Meisters ein ganz besonders ungemütlicher Abend werden - und das schon, bevor sich Olivier Giroud, Christian Pulisic & Co. anschicken, das Gästetor zu treffen. Auch zwei Jahre nach seinem Wechsel zu PSG haben Teile der Anhängerschaft der Rossoneri Gianluigi Donnarumma noch nicht verziehen.

Als wäre das in Augen vieler Gladbacher nicht schon schlimm genug, trafen beide Teams kurz vor Saisonende 83/84 im Finale des DFB-Pokals aufeinander, wobei der Wechsel des Mittelfeldspielers zu diesem Zeitpunkt schon feststand. Im Elfmeterschießen trat Matthäus dann gegen seinen künftigen Arbeitgeber an und - wie sollte es auch anders sein - schoss die Kugel halbrechts über den Kasten von Jean-Marie Pfaff. Weil anschließend auf beiden Seiten noch Klaus Augenthaler und Norbert Ringels vergaben, siegten die Bayern mit 7:6 n.E.

Der heutige Sky -Experte ist in Deutschland wohl das erste Opfer eines überschwänglichen Fan-Hasses nach einem Vereinswechsel. Im Sommer 1984 verließ Matthäus Borussia Mönchengladbach und schloss sich dem damals größten Rivalen Bayern München an.

Als der damalige Schalke-Boss Rudi Assauer den Wechsel schließlich verkündete, trat er eine Wut-Lawine los. Hunderte Protestanrufe gingen an der Gelsenkirchener Pressestelle ein, massenhaft Mitgliedschaften wurden gekündigt, Fans drohten mit Spieleboykott. "Assauer und Möller, verpisst euch!" oder "Zecke Möller, willkommen in der blau-weißen Hölle" war auf Plakaten zu lesen. Gleichzeitig wurde Möller selbstredend auch von Dortmunder Seite nach seinem Transfer angefeindet. Auch dort waren Banner mit der Aufschrift "Der Tag als Andi Möller starb" zu lesen.

Im Jahr 2000 schockte der Wechsel von Andreas Möller zum FC Schalke 04 die gesamte Bundesliga. Denn dieser war um die Jahrtausendwende nicht nur irgendein Spieler, sondern nicht weniger als einer der besten deutschen Mittelfeldspieler seiner Zeit. Als Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und Weltpokalgewinner war er als Spielmacher zudem das Gesicht des BVB, was ihn rund 40 Kilometer westlich, in Gelsenkirchen, zur Reizfigur machte. Unter den Anhängern der Königsblauen war er nur als "Heulsuse", "Weichei" und "Heintje" bekannt.

"Es gibt jene, die den Schritt verstehen, und die, die meinten, ich hätte direkt ins Ausland gehen sollen. Ich war damals 22 und habe mich zu diesem Schritt entschlossen, weil ich aus der Komfortzone raus wollte", sagte Ivanschitz später in einem Interview. "Im Nachhinein betrachtet war das Kapitel Salzburg ein kurzes, das mich sportlich nicht weitergebracht hat. Ganz ehrlich, ich habe die Situation unterschätzt und nicht mit so viel Ärger gerechnet. Extrem nahe gegangen ist mir, dass sie meine Mutter beschimpft haben."

Romelu Lukaku

Wechsel von Inter Mailand zur AS Roma 2023

Mit den Fans von Inter Mailand verscherzte es sich Lukaku im Laufe seiner Karriere gleich mehrere Male. Zunächst, als er im Sommer 2021 nach einer starken Saison bei den Nerazzurri zum FC Chelsea wechselte und dort einen langjährigen Vertrag unterschrieb.

In London sollte das Glück jedoch ausbleiben, weshalb der belgische Stürmer öffentlich mit einer Rückkehr nach Italien liebäugelte. "Ich habe immer gesagt, dass ich Inter liebe und dass ich wieder für sie spielen werde. Das hoffe ich wirklich. Ich habe mich in Italien verliebt. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich zu Inter zurückkehre, aber nicht am Ende meiner Karriere, sondern wenn ich noch gut genug bin, um weitere Titel zu gewinnen", sagte er noch während seiner Chelsea-Zeit in einem Interview.

Es folgte tatsächlich die leihweise Rückkehr zu Inter, wo ihm die Fans verziehen und den "verlorenen Sohn" willkommen hießen. Ein Jahr später gab es dann aber wieder ein Wechsel-Drama. Anstatt einer erneuten Leihe zu den Mailändern soll Lukaku Medienberichten zufolge wohl einen Transfer zu Juventus Turin präferiert haben, - ein absolutes NoGo für die Inter-Anhänger. Letztlich landete der Stürmer bei der AS Roma, was erneut für Aufruhr sorgte: "Lukaku hat uns verraten. Wir sind sehr enttäuscht", sagte Inter-Vizepräsident Javier Zanetti.