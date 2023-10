Koller, Giroud, Großkreutz & Co. - wenn Feldspieler ins Tor müssen: Einer wurde zum Elferkiller, ein anderer landete in der Elf des Spieltags!

Olivier Giroud ist der jüngste Neuzugang auf der Liste berühmter Feldspieler, die mal zwischen die Pfosten mussten. Der französische Mittelstürmer ist aber bei weitem nicht der erste, der in ungewohnter Rolle für Aufsehen sorgte. Wir erinnern an mehr oder weniger legendäre Performances.

Vorrunde beim Afrika Cup 2022: Serge Aurier musste in den Schlusssekunden der Vorrundenpartie in den Kasten, nachdem sich Keeper Badra Ali Sangaré bei einem irren Patzer am Knie verletzt hatte.

JAN KOLLER

beim Bundesligaspiel FC Bayern vs. Borussia Dortmund am 9. November 2002

Wenn einen keine Schuld an der BVB-Niederlage in diesem legendären deutschen Clasico traf, dann Dortmunds baumlangen Mittelstürmer. Koller nämlich schoss den BVB in Führung und machte auch als Keeper eine richtig gute Figur (21 Jahre vor Olivier Giroud landete er auch in der Elf des Spieltags). Zum Zeitpunkt seiner "Umfunktionierung" - Stammkeeper Jens Lehmann war vom Platz geflogen, das Wechselkontingent bereits erschöpft - führten die Bayern bereits 2:1. Koller hielt seinen Kasten sauber. Was die BVB-Legende selbst von diesem Spiel hält und was sonst noch so passierte, könnt Ihr hier nachlesen.