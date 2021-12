"Kein Highlight, weil ..." - Als BVB-Stürmer Jan Koller gegen den FC Bayern ins Tor musste

Denkwürdige Duelle haben sich der FC Bayern und der BVB in der Bundesliga-Historie einige geliefert. Die Partie vom 9. November 2002 verlief besonders kurios, denn am Ende stand BVB-Stürmer Jan Koller im Dortmunder Tor. Bei SPOX und GOAL erklärt der frühere Dortmunder Torjäger, wie es dazu kam.

Beim Abpfiff huschte Jan Koller ein zaghaftes Lächeln über die Lippen. Doch die Freude hält sich auch 19 Jahre nach seinem kuriosen Aushilfsjob zwischen den Pfosten in Grenzen.

"Es war kein Highlight, weil wir das Spiel verloren haben", sagte Koller bei SPOX und GOAL. "Wenn wir gewonnen hätten, wäre es natürlich anders gewesen."

An ihm lag es sicher nicht, dass die Dortmunder damals nach einer hitzigen Partie im Münchner Olympiastadion mit 1:2 als Verlierer vom Platz gingen. Vielmehr hatte Koller mit einer Glanztat sogar noch den dritten Treffer der Bayern verhindert. Bei einem Distanzschuss von Michael Ballack packte der 2,02-Meter-Hüne sicher zu. Aber Moment mal, war Koller denn nicht eigentlich Stürmer?

In der Tat markierte der Rekordtorschütze der tschechischen Nationalmannschaft (55 Tore) zwischen 2001 und 2006 in 184 Spielen 79 Tore für den BVB - doch am 9. November 2002 waren im Münchner Olympiastadion noch weitere Skills gefragt. Dabei war er zunächst seiner eigentlichen Beschäftigung nachgegangen und hatte die Dortmunder früh mit 1:0 in Führung gebracht (7.). Doch die hitzige Partie kippte.

Jan Koller muss nach Lehmann-Platzverweis ins BVB-Tor

Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Torsten Frings (41.) gewannen die Münchner durch Treffer von Roque Santa Cruz (62.) und Claudio Pizarro (66.) das Spiel mit 2:1. Das zweite Tor der Bayern war von wütenden Dortmunder Protesten begleitet. Auch der schon verwarnte Jens Lehmann konnte sich nicht zurückhalten und sah Gelb-Rot (66.).

"Wir hatten schon drei Spieler ausgewechselt und dann musste auch noch der Torhüter raus", erinnerte sich Koller nun an die kuriose Szene zurück, die auch Teil des im Februar 2022 erscheinenden Dokumentarfilms "Jan Koller - die Geschichte eines einfachen Jungen" sein wird. "Da musste ich einspringen, weil ich in der Jugend schon als Torhüter gespielt habe. Daher fiel die Wahl auf mich - und das im Spiel gegen Bayern", ergänzte er.

Als 15-Jähriger hatte Koller bei seinem Jugendklub Smetanova Lhota das Tor gehütet. Nun streifte er sich das orangene Trikot mit der Nummer 1 von Lehmann über und schlüpfte auf der großen Bühne Olympiastadion vor 63.000 Zuschauern in die ungewohnte Torhüterrolle. Und er hielt seinen Kasten nicht nur gegen Ballack sauber. Auch die eine oder andere Flanke pflückte der großgewachsene Stürmer in bester Torhütermanier sicher aus der Luft.

© getty Jan Koller spielte von 2001 bis 2006 für den BVB - eigentlich als Stürmer.

Koller schafft es als Torhüter in die Elf des Spieltags

Beim kicker schaffte es Koller anschließend in die Elf des Spieltags - als Torhüter wohlgemerkt. Als Geschenk für seinen Aushilfsjob erhielt er vom Verein ein paar große Torwarthandschuhe mit seinem Namen.

Wenn er an die besonderen Spiele gegen die Bayern zurückdenkt, fällt ihm aber eine andere Partie ein. "Das Highlight für mich war eigentlich mein letztes Bundesligaspiel, bevor ich nach Monaco gewechselt bin", sagte Koller zu SPOX und GOAL. "Wir haben in der Allianz Arena gespielt und ich habe zwei Tore geschossen, daher war es ein schöner Abschied von der Bundesliga."

Koller: "Natürlich drücke ich dem BVB die Daumen"

Seinen Ex-Klub hat der frühere Publikumsliebling aber auch heute noch im Blick. "Natürlich drücke ich dem BVB die Daumen", sagte Koller. "Es wird ein sehr schweres Spiel, aber ich glaube, der BVB wird 3:2 gewinnen." (Samstag, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Dem Fußball ist der heute 48-Jährige auch nach seinem Karriereende 2011 beim AS Cannes weiterhin treu geblieben. Ab und zu schnürt er in seiner tschechischen Heimat für ein Amateurteam noch die Kickschuhe - und streift sich sogar die Torwarthandschuhe über. Und er hat nichts verlernt.

Im Juni parierte er in einem Spiel sogar einen Elfmeter. Das Video, das er auf Instagram davon gepostet hatte, ging viral. Sein nüchterner Kommentar: "Nach der ersten Hälfte hatte ich keine Lust mehr zu laufen, also habe ich den Jungs als Torwart geholfen."

© VDN Promo Der Film "Jan Koller - die Geschichte eines einfachen Jungen" feiert im Februar 2022 Premiere.

